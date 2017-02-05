Гвардиола: "Матч против "Суонси" будет одним из тяжелейших"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ожидает, что в воскресенье против "Суонси" его команда проведет один из своих тяжелейших матчей в остатке этого сезона.

После прихода Пола Клемента на тренерский мостик "лебеди" выиграли три из четырех своих матчей, включая яркую победу в гостях у "Ливерпуля". Этот стремительный рывок позволил валлийцам вырваться из зоны вылета Премьер-Лиги.



В воскресенье "Суонси" совершит выезд на "Этихад", и Гвардиола заранее знает, что его команде будет очень сложно. Испанский тренер находится под впечатлением от того эффекта, что оказал Клемент на "лебедей".



"Я видел их матч против "Ливерпуля", и я приступил к просмотру их матча против "Саутгемптона". Я пытался придумать способ, как играть в атаку против них — вау — и не смог этого сделать. Это так сложно. Когда я смотрю их матчи, то могу видеть, что он (Клемент) приложил руку к этому. Они так хорошо организованны".



"У них нет свободного пространства в середине. Когда ты атакуешь с флангов, они очень хорошо действуют в штрафной. Кроме того, они играют в длинный пас на своего нападающего Льоренте. У них есть классные игроки для контратак".



"Это будет по-настоящему тяжелый матч, один из тяжелейших в остатке сезона. Сейчас хороший момент для соперника, они выиграли три из четырех последних матчей, заслужив эти результаты своей игрой. Они выиграли на "Энфилде" и победили "Саутгемптон", а это большие команды. Нам будет по-настоящему тяжело, но я надеюсь оформить вторую победу подряд", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.