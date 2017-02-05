Терри не собирается завершать карьеру по примеру Лэмпарда

Капитан "Челси" Джон Терри заявил, что не собирается следовать примеру своего бывшего одноклубника Фрэнка Лэмпарда и надеется продолжать играть в футбол еще минимум пару лет.

В минувший четверг Лэмпард в возрасте 38 лет объявил о завершении игровой карьеры, после чего был назван Терри "величайшим игроком" в истории клуба со "Стэмфорд Бридж".



Но сам Джон пока не собирается вешать бутсы на гвоздь, хотя в этом сезоне уже не проходит в стартовый состав "синих". 36-летний защитник чувствует в себе силы превзойти Лэмпарда по футбольному долголетию.



"Меня устраивает мое положение. Я насквозь пропитан "Челси". Будучи игроком и становясь старше, ты должен адаптироваться и приспосабливаться".



"Реалистично ли, чтобы я играл каждую неделю? Я в отличном состоянии и отлично себя чувствую, но в данную минуту парни играют невероятно, и ты, как игрок, должен смириться с этим. Еще важнее, что команда во главе лиги и буквально неудержима, поэтому в данный момент я, как фанат, доволен".



"Многим людям это сложно, но, находясь в моем возрасте, вы должны смириться и принять, что стали старше. Я по-прежнему чувствую, что в запасе у меня еще есть несколько лет. Я надеюсь провести их в "Челси", но время покажет. В данную минуту я также прохожу тренерские курсы, я продвигаюсь медленно, но уверенно".



"В будущем на определенной стадии я бы хотел попробовать себя в качестве тренера, снова подвергнув себя испытаниям. Как футболист, я многого добился, но я думаю, у всех тренеров, с которыми мне довелось поработать, я научился чему-то хорошему и чему-то плохому. Я бы хотел применить это на практике".



"Время покажет, когда и где мне и моей семье предоставится правильная возможность, но пока я чувствую, что могу играть еще минимум пару лет", — сообщил Терри Sky Sports.