Моуриньо хочет выиграть три трофея в остатке сезона
Тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо выразил мнение, что его команда способна завершить этот сезон с тремя трофеями, не считая уже выигранного Суперкубка Англии.
В преддверии воскресного матча против "Лестера" "красные дьяволы" находятся только на шестой позиции в Премьер-Лиге, отставая от лидирующего "Челси" уже на 17 очков.
Поэтому Жозе не питает особых иллюзий по поводу шансов своей команды в Премьер-Лиге, но считает реальной победу в Кубке Англии, Кубке Лиги и Лиге Европы.
"Мы должны постараться, несмотря ни на что. Мы должны постараться. Вполне очевидно, что мы не можем выиграть Премьер-Лигу. Я даже не знаю, сколько очков или матчей "Челси" должен потерять или проиграть, сколько побед нам потребовалось бы подряд, но в трех других соревнованиях мы можем победить. И мы к этому стремимся".
"У нас шансы в 50% на победу в Кубке Лиги, мы выиграли Суперкубок Англии, мы в 1/8 финала Кубка Англии и в 1/16 финала Лиги Европы. Да, мы должны сражаться за победу в этих соревнованиях", — цитирует Моуриньо The Telegraph.
05.02.2017 09:00
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Последние комментарии:
Хаха. Михаджло молодец, правильные картинки выбирает. Если вдруг кто не понял, особенный уан показывает сколько в действительности манчестерщики выиграют, то есть большим и указательными пальцами ноль показывает. Не средним, указательным и мизинчиковыми пальцами, как могут подумать наивные красные шайтаны. Там он три показывает, если вдруг может кто не понял.
Спасибо.
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значит ограничимся КЛ
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Все силы на лЕ. Оттуда в ЛЧ. Главное не опозориться в финале...
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забить на АПЛ и все силы бросить на ЛЕ(пробраться в ЛЧ на следующий сезон) и КА.........хотя не....муть
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Надо все силы бросить на ЛЕ
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В ЛЕ как-то несерьёзно играем. Хз-хз...
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удачи
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