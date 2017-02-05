Моуриньо хочет выиграть три трофея в остатке сезона

Жозе Моуриньо Тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо выразил мнение, что его команда способна завершить этот сезон с тремя трофеями, не считая уже выигранного Суперкубка Англии.

В преддверии воскресного матча против "Лестера" "красные дьяволы" находятся только на шестой позиции в Премьер-Лиге, отставая от лидирующего "Челси" уже на 17 очков.

Поэтому Жозе не питает особых иллюзий по поводу шансов своей команды в Премьер-Лиге, но считает реальной победу в Кубке Англии, Кубке Лиги и Лиге Европы.

"Мы должны постараться, несмотря ни на что. Мы должны постараться. Вполне очевидно, что мы не можем выиграть Премьер-Лигу. Я даже не знаю, сколько очков или матчей "Челси" должен потерять или проиграть, сколько побед нам потребовалось бы подряд, но в трех других соревнованиях мы можем победить. И мы к этому стремимся".

"У нас шансы в 50% на победу в Кубке Лиги, мы выиграли Суперкубок Англии, мы в 1/8 финала Кубка Англии и в 1/16 финала Лиги Европы. Да, мы должны сражаться за победу в этих соревнованиях", — цитирует Моуриньо The Telegraph.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2017 09:00

Количество просмотров Просмотров: 2486

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. das357 05.02.2017 11:21 # das357
    Хаха. Михаджло молодец, правильные картинки выбирает. Если вдруг кто не понял, особенный уан показывает сколько в действительности манчестерщики выиграют, то есть большим и указательными пальцами ноль показывает. Не средним, указательным и мизинчиковыми пальцами, как могут подумать наивные красные шайтаны. Там он три показывает, если вдруг может кто не понял.
    Спасибо.

    (ответить)

  2. stretfordend 05.02.2017 10:58 # stretfordend
    значит ограничимся КЛ

    (ответить)

  3. spasitel 05.02.2017 09:56 # spasitel
    Все силы на лЕ. Оттуда в ЛЧ. Главное не опозориться в финале...

    (ответить)

  4. winnerd 05.02.2017 09:56 # winnerd
    забить на АПЛ и все силы бросить на ЛЕ(пробраться в ЛЧ на следующий сезон) и КА.........хотя не....муть

    (ответить)

  5. charlton 05.02.2017 09:40 # charlton
    Надо все силы бросить на ЛЕ

    (ответить)

  6. januzaj00 05.02.2017 09:28 # januzaj00
    В ЛЕ как-то несерьёзно играем. Хз-хз...

    (ответить)

  7. largo-winch 05.02.2017 09:05 # largo-winch
    удачи

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: