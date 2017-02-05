Моуриньо хочет выиграть три трофея в остатке сезона

Тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо выразил мнение, что его команда способна завершить этот сезон с тремя трофеями, не считая уже выигранного Суперкубка Англии.

В преддверии воскресного матча против "Лестера" "красные дьяволы" находятся только на шестой позиции в Премьер-Лиге, отставая от лидирующего "Челси" уже на 17 очков.



Поэтому Жозе не питает особых иллюзий по поводу шансов своей команды в Премьер-Лиге, но считает реальной победу в Кубке Англии, Кубке Лиги и Лиге Европы.



"Мы должны постараться, несмотря ни на что. Мы должны постараться. Вполне очевидно, что мы не можем выиграть Премьер-Лигу. Я даже не знаю, сколько очков или матчей "Челси" должен потерять или проиграть, сколько побед нам потребовалось бы подряд, но в трех других соревнованиях мы можем победить. И мы к этому стремимся".



"У нас шансы в 50% на победу в Кубке Лиги, мы выиграли Суперкубок Англии, мы в 1/8 финала Кубка Англии и в 1/16 финала Лиги Европы. Да, мы должны сражаться за победу в этих соревнованиях", — цитирует Моуриньо The Telegraph.