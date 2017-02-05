24-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье 5 февраля двумя поединками завершится 24-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — СУОНСИ 16:30 Онлайн-трансляция



Будет интересно посмотреть, решится ли на второй матч кряду главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола оставить в запасе Клаудио Браво и Серхио Агуэро. Против "Вест Хэма" этот тактических ход себя полностью оправдал. Правда, в отличие от поединка в Лондоне, когда "горожанам" противостояла комфортно расположившаяся в середине таблицы команда, на сей раз их соперником выступит ведущий отчаянную борьбу за выживание "Суонси", выигравший три из четырех своих матчей при Поле Клементе. В 10 последних встречах соперников с учетом всех соревнований "Сити" ни разу не уступил, одержав восемь побед.



В лазарете "Сити" остается лишь Илкай Гюндоган. Венсан Компани и Фернандиньо будут претендовать на появление в старте.



"Суонси" может выйти на третий матч кряду неизменным составом. Леон Бриттон приступил к легким тренировкам после травмы икроножной мышцы.



ЛЕСТЕР — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19:00 Онлайн-трансляция



С последним выездом на "Кинг Пауэр" с Жозе Моуриньо связаны неприятные воспоминания — на следующий день после матча здесь в декабре 2015 португалец был уволен с тренерского мостика "Челси". С тех пор многое изменилось — и не только для Моуриньо, теперь возглавляющего "Манчестер Юнайтед", но и для "Лестера", всерьез окунувшегося в борьбу за выживание после феерического похода за титулом годом ранее. В воскресенье "красные дьяволы" постараются прервать серию из трех ничейных результатов и сократить отставание от четвертого места. В 17 последних встречах соперников с учетом всех соревнований "лисы" одержали лишь одну победу — 5:3 в сентябре 2014.



Нападающего "Лестера" Ислама Слимани все еще беспокоит пах. У Леонардо Ульоа травма бедра. Даниэль Амарти остается на Кубке Африки.



Защитник "Юнайтед" Фил Джонс, вероятно, пропустит матч этого уикенда из-за повреждения стопы. На его место в старте претендуют Эрик Байи и Крис Смоллинг.