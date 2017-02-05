24-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

Клаудио Раньери и Жозе Моуриньо В воскресенье 5 февраля двумя поединками завершится 24-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — СУОНСИ 16:30 Онлайн-трансляция

Будет интересно посмотреть, решится ли на второй матч кряду главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола оставить в запасе Клаудио Браво и Серхио Агуэро. Против "Вест Хэма" этот тактических ход себя полностью оправдал. Правда, в отличие от поединка в Лондоне, когда "горожанам" противостояла комфортно расположившаяся в середине таблицы команда, на сей раз их соперником выступит ведущий отчаянную борьбу за выживание "Суонси", выигравший три из четырех своих матчей при Поле Клементе. В 10 последних встречах соперников с учетом всех соревнований "Сити" ни разу не уступил, одержав восемь побед.

В лазарете "Сити" остается лишь Илкай Гюндоган. Венсан Компани и Фернандиньо будут претендовать на появление в старте.

"Суонси" может выйти на третий матч кряду неизменным составом. Леон Бриттон приступил к легким тренировкам после травмы икроножной мышцы.

ЛЕСТЕР — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19:00 Онлайн-трансляция

С последним выездом на "Кинг Пауэр" с Жозе Моуриньо связаны неприятные воспоминания — на следующий день после матча здесь в декабре 2015 португалец был уволен с тренерского мостика "Челси". С тех пор многое изменилось — и не только для Моуриньо, теперь возглавляющего "Манчестер Юнайтед", но и для "Лестера", всерьез окунувшегося в борьбу за выживание после феерического похода за титулом годом ранее. В воскресенье "красные дьяволы" постараются прервать серию из трех ничейных результатов и сократить отставание от четвертого места. В 17 последних встречах соперников с учетом всех соревнований "лисы" одержали лишь одну победу — 5:3 в сентябре 2014.

Нападающего "Лестера" Ислама Слимани все еще беспокоит пах. У Леонардо Ульоа травма бедра. Даниэль Амарти остается на Кубке Африки.

Защитник "Юнайтед" Фил Джонс, вероятно, пропустит матч этого уикенда из-за повреждения стопы. На его место в старте претендуют Эрик Байи и Крис Смоллинг.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2017 08:55

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Последние комментарии:




  1. stepan-jam-boss 05.02.2017 11:06 # stepan-jam-boss
    Сегодня Манчестеры покажут Ливерке как середняков обыгрывать и не позориться.
    Но это не точно.

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  2. j-silver 05.02.2017 10:52 # j-silver
    6+2*3=4!/2

    Как вам такой примерчик, девченки?

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  3. sellman 05.02.2017 10:48 # sellman
    Привет, твари

    Знатно вчера ЛФК соснул снова в 2 мяча и 72% владении!!!
    А как Азар накрутил всю защиту Арсенала во главе с уже побежденным Мустафи - красота!

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  4. chelsea88 05.02.2017 10:44 # chelsea88
    6 Манчестер Юнайтед 23 42

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  5. don-antonio 05.02.2017 10:21 # don-antonio
    Мочестеры соснут седня

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  6. budun 05.02.2017 10:20 # budun
    06.11.2016 19:16 #
    spartan

    30 голов у Ливерпуля в 11 матчах. Только вдумайтесь лалки. Клопп всего за одно трансферное окно и межсезонье подтянул команду в топ. По сути с одними и теми же игроками, что и были у Вротгирса, добавив лишь Мане и Матипа из ключевых исполнителей. Оба - попадание в десятку. Кариус пока Акинфеев. Невезучий тип. Посмотрим что дальше будет. Никто наверное не ожидал что я в ноябре 2016-го скину это. вот так

    1. Ливерпуль
    4. Арсенал

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  7. largo-winch 05.02.2017 10:16 # largo-winch
    чем занимаются клоппята на треньках? очень интересно. одни и те же ошибки, одна и та же тактика, один и тот же состав.
    видимо он неправильно истолковал речь от конте и раньери про стабильность

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  8. moneymaker 05.02.2017 10:07 # moneymaker
    Не вывозит Клопп

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  9. alexminck 05.02.2017 10:06 # alexminck
    мда, стоило только отдать все аки Гаврику и перестать тут сидеть, как Ливер не одержал ни одной победы, немощи блеать. Ничего без меня не могут. Придется иногда отписываться. Ато так и поменяться местами сососкамерами можн

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  10. mufc1994 05.02.2017 10:03 # mufc1994
    Не знаю, почему поведение клоппа у бровки считают прикольным и харизматичным, он же просто как животное себя ведёт, при том психованное, его мерзкое злобное лицо с кривыми зубами, мда...

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  11. budun 05.02.2017 10:03 # budun
    как-то быстро пролетели эти 100 ставок на фапле.
    итог : 52+ 13= 37-
    средний кэф побед 2.02
    Банк 1000, флэт 100, чистая прибыль 1615, банк увеличен в 2.615 раза.
    ROI 15.8333
    на этом пока и закончим.

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  12. arsenallegend 05.02.2017 09:59 # arsenallegend
    Лестер поимеет этих обезьян.Скриньте.

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  13. budun 05.02.2017 09:47 # budun
    Итог 24-ого тура : 7+ 1= 3-
    Средний кэф победы 2.01
    Флэт 100, чистая прибыль 407.

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  14. melwood-lfc 05.02.2017 09:44 # melwood-lfc
    Ставь +, если считал Клоппа усилением для АПЛ, но на деле он оказался очередным немцем, который не приживется в Английской Премьер Лиги в качестве тренера и уйдет через полтора сезона в Баварию
    п.с. Ставь ++, если ты ловишь смехухуички с игры Ливерпуля, с поведения Клоппа на бровке(позерского) и ударов Коутиньо по воробьям.
    Посмотрим, сколько на сайте FAPL.ru адекватов

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  15. ea7 05.02.2017 09:10 # ea7
    Как же приятно наблюдать за ТТХ, команда особо никого не покупала. Все молодые, чётко поставленная игра, грамотный тренер. Все клубы охотятся за их игроками Кейн, Эриксон, Али, Роуз и тд. Члси купил Канте на 10 млн больше, чем было прописано. По сравнению с ним Алли ваще топарь.

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  16. second005 05.02.2017 09:05 # second005
    Нормально так, вчера Азар всю защиту гей-гуннеров, обоссал

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  17. largo-winch 05.02.2017 09:04 # largo-winch
    Давай Лестер, не подведи!

    Михайло верни Конкурс прогнозистов!!!
    Не нужен нам АЙФОН, не нужны нам ФУТБОЛКИ! ПРОСТО ВЕРНИ ЕГО!!!

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