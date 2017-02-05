Почеттино: "Тоттенхэм" готов выиграть титул"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что его команда готова составить реальную конкуренцию "Челси" в борьбе за чемпионский титул Премьер-Лиги.

В данный момент "шпоры" являются единственной командой, чье отставание от лидера Премьер-Лиги не является двузначным. После минимальной победы над "Мидлсбро" в субботу Почеттино пообещал, что "Тоттенхэм" продолжит оказывать давление на "Челси", ожидая осечки конкурента.



"Я не разочарован победной серией "Челси". Мы должны понимать, что с сентября они проиграли лишь однажды — нам. Это хорошая похвала для нас. В то же время мы должны продолжать верить. Мы всегда должны верить".



"Девять очков — это нормально. Это три матча, но теперь все зависит от "Челси". Нам же нужно продолжать идти вперед, продолжать оказывать давление и выигрывать свои матчи. Это важно и для нас, и для Премьер-Лиги".



"Мы вторые в таблице. Это хорошо, что мы можем задрать свою планку выше. Я рад этому, я рад подвергнуть нас давлению. Да, мы являемся реальными претендентами на титул, и мы являемся командой, готовой выиграть титул. Это хороший источник давления на таком уровне", — приводит слова Почеттино Daily Mirror.