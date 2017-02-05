Гвардиола признал, что "Сити" может остаться без Лиги Чемпионов

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что его клуб может остаться без участия в Лиге Чемпионов на будущий сезон.

На старте этого сезона "Сити" назывался одним из главных, если не самым главным фаворитом на чемпионство в Премьер-Лиге, однако реальность такова, что в данный момент "горожане" находятся за пределами топ-4.



Испанский тренер признает, что над "Сити" нависла угроза остаться без Лиги Чемпионов, поэтому Гвардиола готовится к тому, чтобы сражаться до самого конца.



"Существует вероятность, что мы не попадем в Лигу Чемпионов. Сегодня мы находимся вне позиций, позволяющих сделать это. Однако давайте посмотрим, каким будет наше положение в конце сезона, и затем я поделюсь своими впечатлениями на этот счет. Позвольте нам сражаться до конца. Позвольте мне, по крайней мере, попробовать делать это — сражаться", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.



Одной из причин, объясняющих текущее положение "горожан", Гвардиола называет плохие результаты дома, где его команда набрала только 22 очка в 11 матчах — меньше, чем четыре коллектива выше "Сити".



"Если тебе не удается одерживать победы сериями в Премьер-Лиге, ты не сможешь сражаться до конца. Мы нуждаемся в этом. Мы хорошо начали, мы добавим еще два-три хороших результата, а там будет видно".



"На выезде мы набрали очков больше, чем дома, и это многое значит. Когда нам удастся улучшить свою домашнюю форму, мы станем сильнее. Мы потеряли много очков, особенно в период с матчами против "Эвертона" и "Мидлсбро", также нам не повезло в матчах против "Челси" и "Тоттенхэма".



"С этими очками мы претендовали бы на титул. Мы стойкие, и мы достойно сражаемся на многих стадионах", — добавил Гвардиола.