Моуриньо: "Некоторые игроки не хотят побеждать"

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо пожаловался, что некоторые его игроки не осознают важность побед и не привыкли быть победителями по духу.

В преддверии воскресного выезда к "Лестеру" "красные дьяволы" не знают поражений уже 14 матчей Премьер-Лиги кряду, однако из-за обилия ничейных результатов подопечные Моуриньо как вкопанные стоят на шестом месте с 6 ноября. В связи с этим Жозе считает желание побеждать некоторых своих игроков недостаточным.

"На первой или второй своей пресс-конференции я говорил о чемпионстве, потому что, думаю, в этом клубе для тренера не может существовать никакой другой позиции, кроме той, что позволяет быть чемпионом".

"Мне было легко говорить о том, что мы хотим играть лучше, мы хотим улучшить качество своей игры, мы хотим улучшить отношения между игроками и фанатами. Я хотел, чтобы фанаты лучше чувствовали свою связь с командой и стилем игры".

"Тогда я не очень хорошо знал игроков. Я не знал, что некоторым игрокам требуется время, чтобы привыкнуть к подобному, потому что такие вещи должны быть частью твоей естественной среды обитания: играть ради побед, чувствовать ответственность побеждать, справляться с давлением от необходимости побеждать".

"Такие вещи должны быть естественными для тебя, и некоторые парни этим не обладают. Также им требуется время, чтобы выйти из своей зоны комфорта или из зоны, в которой они чувствуют себя защищенными и не ставят перед собой цель побеждать. Это тоже требует времени", — цитирует Моуриньо The Guardian.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2017 06:00

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  1. stretfordend 05.02.2017 08:17 # stretfordend
    Шоу, определенно. остальные х.з.

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  2. van-der-slav 05.02.2017 08:08 # van-der-slav
    Ну так убери из состава тех кто не хочет. Херли их держать

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  3. dragonishka 05.02.2017 07:42 # dragonishka
    ...а хотят делать новые прически.

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  4. superglor 05.02.2017 06:09 # superglor
    На шестом месте с 6 ноября. Даже здесь обоссали.

    И в слове ноябрь 6 букв.

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