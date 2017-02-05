Моуриньо: "Некоторые игроки не хотят побеждать"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо пожаловался, что некоторые его игроки не осознают важность побед и не привыкли быть победителями по духу.

В преддверии воскресного выезда к "Лестеру" "красные дьяволы" не знают поражений уже 14 матчей Премьер-Лиги кряду, однако из-за обилия ничейных результатов подопечные Моуриньо как вкопанные стоят на шестом месте с 6 ноября. В связи с этим Жозе считает желание побеждать некоторых своих игроков недостаточным.



"На первой или второй своей пресс-конференции я говорил о чемпионстве, потому что, думаю, в этом клубе для тренера не может существовать никакой другой позиции, кроме той, что позволяет быть чемпионом".



"Мне было легко говорить о том, что мы хотим играть лучше, мы хотим улучшить качество своей игры, мы хотим улучшить отношения между игроками и фанатами. Я хотел, чтобы фанаты лучше чувствовали свою связь с командой и стилем игры".



"Тогда я не очень хорошо знал игроков. Я не знал, что некоторым игрокам требуется время, чтобы привыкнуть к подобному, потому что такие вещи должны быть частью твоей естественной среды обитания: играть ради побед, чувствовать ответственность побеждать, справляться с давлением от необходимости побеждать".



"Такие вещи должны быть естественными для тебя, и некоторые парни этим не обладают. Также им требуется время, чтобы выйти из своей зоны комфорта или из зоны, в которой они чувствуют себя защищенными и не ставят перед собой цель побеждать. Это тоже требует времени", — цитирует Моуриньо The Guardian.