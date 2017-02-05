Окслейд-Чемберлен "нечаянно" призвал к увольнению Венгера

Полузащитник "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен был поставлен в неудобное положение, якобы нечаянно выразив поддержку призывам уволить главного тренера Арсена Венгера.

Поражение 3:1 от "Челси" в субботу лишило "канониров" реальных шансов на чемпионский титул Премьер-Лиги и одновременно вызывало новую волну недовольства критически настроенных фанатов клуба.



Сразу после матча Окслейд-Чемберлен, впервые в этом сезоне сыгравший все 90 минут, поставил лайк в Твиттере сообщению от популярного фанатского аккаунта Arsenal Fan TV. Указанное сообщение содержало видеоролик под заголовком "Венгер должен уйти!"



Поступок Алекса вызвал массу теорий и догадок о том, что внутри "Арсенала" зреет недовольство своим тренером. Окслейд-Чемберлен был вынужден поспешно вернуться в Твиттер и прояснить ситуацию.



"Конечно, я не имел ввиду, что мне нравится опубликованное ранее сообщение. Даже не подумайте!" — попытался выйти из положения игрок сборной Англии.