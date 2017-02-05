Окслейд-Чемберлен "нечаянно" призвал к увольнению Венгера

Алекс Окслейд-Чемберлен Полузащитник "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен был поставлен в неудобное положение, якобы нечаянно выразив поддержку призывам уволить главного тренера Арсена Венгера.

Поражение 3:1 от "Челси" в субботу лишило "канониров" реальных шансов на чемпионский титул Премьер-Лиги и одновременно вызывало новую волну недовольства критически настроенных фанатов клуба.

Сразу после матча Окслейд-Чемберлен, впервые в этом сезоне сыгравший все 90 минут, поставил лайк в Твиттере сообщению от популярного фанатского аккаунта Arsenal Fan TV. Указанное сообщение содержало видеоролик под заголовком "Венгер должен уйти!"

Поступок Алекса вызвал массу теорий и догадок о том, что внутри "Арсенала" зреет недовольство своим тренером. Окслейд-Чемберлен был вынужден поспешно вернуться в Твиттер и прояснить ситуацию.

"Конечно, я не имел ввиду, что мне нравится опубликованное ранее сообщение. Даже не подумайте!" — попытался выйти из положения игрок сборной Англии.


Метки Арсенал, Венгер, Интернет, Окслейд-Чемберлен, Твиттер

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2017 00:05

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Последние комментарии:




  1. sausage 05.02.2017 00:36 # sausage
    Да фиг с ним, что он там поставил. Сам факт, что игроки сразу после матча ломятся в твиттер, это пздц!

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  2. van-der-slav 05.02.2017 00:32 # van-der-slav
    Поставил лайк - конечно же мне оно не понравилось

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  3. yxaxaxaxaxa 05.02.2017 00:10 # yxaxaxaxaxa
    за "нечаянно" полируй жопой лавку отчаянно

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