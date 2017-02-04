"Тоттенхэм" обыграл "Мидлсбро" благодаря пенальти Кейна

"Тоттенхэм" укрепился на второй позиции в Премьер-Лиге, одержав минимальную победу над "Мидлсбро" благодаря голу Харри Кейна с пенальти.

После ничейного матча с "Сандерлендом" в стартовый состав "Тоттенхэма" вернулись Уго Льорис и Бен Дэвис, заменив Михела Ворма и Данни Роуза.



Новыми лицами в старте "речников" стали Калум Чемберс и Стюарт Даунинг.



Весь первый тайм прошел под диктовку хозяев "Уайт Харт Лэйн". "Тоттенхэм" практически не покидал чужую половину поля и создал немало моментов, включая выход один на один Сон Хен Мина, попадание Тоби Алдервейрелда в штангу и незасчитанный гол Харри Кейна.



"Шпоры" не опускали рук, продолжив оказывать давление после перерыва. И на 58-й минуте им улыбнулась удача. Бернандо Эспиноса только фолом смог остановить Сона в штрафной, и рефери Марк Клаттенбург без колебаний назначил пенальти. Кейн четко пробил в правый нижний угол — 1:0.



Открыв счет, хозяева слегка успокоились, но по-прежнему не давали мяч сопернику, и тот не мог ничего изменить. "Тоттенхэм" уверенно довел дело до победы, так и не позволив "речникам" ни разу пробить в створ ворот Льориса.



"Тоттенхэм" забил всего один гол, да и тот с пенальти, однако игровое преимущество "шпор" не вызывало никаких вопросов. Подопечные Маурисио Почеттино заслужили победу и, воспользовавшись осечками конкурентов, укрепились на второй позиции, оставшись, возможно, единственным реальным преследователем "Челси".



"Тоттенхэм" — "Мидлсбро". Отчет о матче