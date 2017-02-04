"Тоттенхэм" обыграл "Мидлсбро" благодаря пенальти Кейна
"Тоттенхэм" укрепился на второй позиции в Премьер-Лиге, одержав минимальную победу над "Мидлсбро" благодаря голу Харри Кейна с пенальти.
После ничейного матча с "Сандерлендом" в стартовый состав "Тоттенхэма" вернулись Уго Льорис и Бен Дэвис, заменив Михела Ворма и Данни Роуза.
Новыми лицами в старте "речников" стали Калум Чемберс и Стюарт Даунинг.
Весь первый тайм прошел под диктовку хозяев "Уайт Харт Лэйн". "Тоттенхэм" практически не покидал чужую половину поля и создал немало моментов, включая выход один на один Сон Хен Мина, попадание Тоби Алдервейрелда в штангу и незасчитанный гол Харри Кейна.
"Шпоры" не опускали рук, продолжив оказывать давление после перерыва. И на 58-й минуте им улыбнулась удача. Бернандо Эспиноса только фолом смог остановить Сона в штрафной, и рефери Марк Клаттенбург без колебаний назначил пенальти. Кейн четко пробил в правый нижний угол — 1:0.
Открыв счет, хозяева слегка успокоились, но по-прежнему не давали мяч сопернику, и тот не мог ничего изменить. "Тоттенхэм" уверенно довел дело до победы, так и не позволив "речникам" ни разу пробить в створ ворот Льориса.
"Тоттенхэм" забил всего один гол, да и тот с пенальти, однако игровое преимущество "шпор" не вызывало никаких вопросов. Подопечные Маурисио Почеттино заслужили победу и, воспользовавшись осечками конкурентов, укрепились на второй позиции, оставшись, возможно, единственным реальным преследователем "Челси".
"Тоттенхэм" — "Мидлсбро". Отчет о матче
04.02.2017 22:25
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Последние комментарии:
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1 Челси
2 Тотенхэм
3 Ман Сити
4 Ман Юнайтед
(ответить)
Надеюсь псж не выиграет и Монако уйдет в +5. Тож заслужили чемпик
(ответить)
1.Челси
2.Тоттенхэм
3.Манчестер Сити
4.Арсенал
5.Манчестер Юнайтед
6.Ливерпуль
7.Эвертон
(ответить)
Теперь понятно почему куча армяней за Ливерпуль болеет....
Письмо армянки своей дочери: "Здравствуй, дорогая Айкануш! Если ты получишь это письмо, значит, оно до тебя дошло. Если же нет, то дай мне знать, и я напишу тебе ещe раз. Я пишу медленно, потому что я знаю, что ты не очень быстро читаешь. Погода у нас хорошая. На прошлой неделе дождь шел всего два раза: в начале недели, 3 дня, и ближе к концу, в течение 4 дней. Кстати, насчет пальтишка, которое ты хотела, дядя Ашот сказал, что если пересылать его с этими литыми пуговицами, то это выйдет слишком дорого по весу, поэтому я их отрезала. Пришей их обратно, я положила их в правый кармашек. Твой папа нашeл новую работу. Под ним 500 человек! Он косит траву на кладбище. Твоя сестра Сирануш недавно вышла замуж, и ждет малыша. Мы не знаем, какого он пола, поэтому пока что не могу тебе сказать, будешь ли ты дядей или тeтей. Если это девочка, то она хочет еe назвать, как меня. Немного странное решение, назвать свою дочку Мама. С твоим братом Армэном недавно случился казус: он закрыл свою машину, а ключи оставил внутри. Ему пришлось вернуться домой пешком ( 10 километров!), чтобы взять второй комплект ключей, и выпустить нас из машины. Если ты вдруг встретишь свою кузину Пердануш, то передай ей от меня привет. Eсли ты еe не встретишь, то ничего ей не говори. Твоя мама.
P.S.: Я хотела отослать тебе немного денег, но уже заклеила конверт"
(ответить)
как все таки хорошо на фапле когда можно сцать сверху на эти ожидания и миллионы потраченные на команды
(ответить)
1.Челси
2.Ливерпуль
3.Арсенал
4-5.Тоттенхэм,Сити
6.=)
(ответить)
Бля, шпорки думают, что их клуб это найс в лч....мда.
Блять, у вас клуб - это не бренд, это гавно. Это типа севильи в лч, Лестера, Байера...
Т.е. вроде как представитель от страны есть, но все шарят, что это говнищеее
(ответить)
Щас бы желать в лч мю и лфк, лул.
Сити и петучи явно лучше будут смотреться.
(ответить)
Лично мне в кайф,такие три оча. ГГ полыхают от них сильнее.
(ответить)
МУ конечно завтра сыграет в ничейку
(ответить)
Было бы прикольно, если Лестер вылетит)
Ща ваще не ясно кто на выход, вот вообще. Туров 5 назад казалось, что Халл и свонси без шансов...но щас, с новыми коучами...совсем другие типы.
Думаю щас даже Боро по игре фаворит на понижение, убогая игра в атаке....
(ответить)
4 из 4 зашло, чертовски предсказуемый матч
(ответить)
Сейчас бы лето 2016 и быть против покупки Игуаина.
В следующее ТО нужно возвращать Суареса, он свое в АПЛ еще не взял, а в Путе делать больше нечего.
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Дорогой Пол Клемент, пожалуйста, наеби завтра Пепа как-нибудь. Дай нам самый-самый-самый последний шанс остаться в 4-ке. Мы больше так не будем, не будем всирать днищам, и даже вынесем кур в следующий уикенд. Ты только наеби его. А если мы не сдержим своего обещания, пусть нас постигнет злая кара и нас снова купят Хикс с Жиллетом, и до конца дней нам играть с Клоппом по схеме 1-9 с Клаваном в защите.
(ответить)
ЛГБТ КЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕК
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Мане Мане Мане
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Норм гг горят.Странно,что ещё вообще на фапле сидят.
(ответить)
красавчики, не упустить бы 2-ое место.
(ответить)
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Чалханоглу: "Даст Бог, буду играть в "Челси" в следующем сезоне"
04 Февраля 2017, 21:07, 91
Дисквалифицированный до конца сезона 22-летний полузащитник "Байера" и сборной Турции Хакан Чалханоглу признался, что в следующем сезоне хочет играть на "Стэмфорд Бридж".
"Даст Бог, буду играть в "Челси" в следующем сезоне", - цитирует Хакана издание Fanatik.
"Многие клубы также интересовались мной, но я уже выбрал для себя клуб, где я продолжу карьеру".
Добавим, в текущем сезоне Хакан провёл за "Байер" 15 матчей, отметившись шестью голами и пятью голевыми передачами. Напомним, причиной дисквалификации стало нарушение футболистом условий контракта в 2011 году. Тогда 17-летний Чалханоглу получил 100 тысяч евро от "Трабзонспора" за переход в клуб в будущем, но позже отказался от трансфера.
Понятно, но трансфер так себе. В 3 4 3 не вписывается. А если вместо Фабра, то жаль. Хотя...вместо осрака. Надеюсь фабр останется, фабр топарь
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у гг подгорает инфа 100
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