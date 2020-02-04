Конте: "Гонка не окончена"

После уверенной победы 3:1 над "Арсеналом" главный тренер "Челси" Антонио Конте отказался признать, что судьба чемпионского титула Премьер-Лиги предрешена.

В субботу "синие" собственноручно отцепили одного их своей преследователей от чемпионской гонки — результат 3:1 увеличил отставание "канониров" от вершины таблицы до 12 очков.



Другие преследователи "Челси" тоже выглядят неважно, однако Конте не собирается расслабляться раньше времени.



"Нет, гонка не окончена, потому что впереди еще 12 матчей, и предстоит разыграть много очков. Конечно, сегодня мы одержали важную победу против прямого конкурента. Когда тебе дается такая возможность, нужно ей пользоваться. Однако "Арсенал" показал, что является отличной командой с отличными игроками".



"Если ты не будешь играть, используя свой талант и демонстрируя желание трудиться вместе как в атаке, так и в обороне, ты будешь рисковать проиграть".



"Я доволен, потому что мы продемонстрировали огромное желание сражаться и побеждать. Это очень важно, что в двух последних матчах мы сыграли против таких тяжелых соперников, как "Ливерпуль" и "Арсенал".



"Сейчас мы празднуем победу, но с завтрашнего дня будем думать о следующем матче", — цитирует Конте Evening Standard.