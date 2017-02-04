Клопп: "Такая игра неприемлема"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал "неприемлемой" игру своей команды в выездном матче против "Халла", завершившимся поражением со счетом 2:0.
В субботу "красные" допустили свою очередную осечку в этом календарном году, проиграв на поле аутсайдера. Клопп имеет серьезные претензии к своим подопечным и даже опасается высказывать их на публику. Теперь Юрген требует от команды реакции на эту неудачу.
"Как видно, в данный момент этого недостаточно. Определенно, в первом таймы мы играли недостаточно хорошо. Мы очень легко пропустили оба гола, и в целом игра была не такой, как следовало бы".
"Играть таким образом не имеет смысла для нас. Если же мы будем играть весь матч так, как во втором тайме, ни одна команда не устоит перед нами. Но нам нужно проснуться, ведь это было неприемлемо".
"В данный момент у меня много мыслей, и прямо сейчас я даже не могу произнести некоторые из них, потому что мне нужно хорошо подумать о произошедшем".
"Мы много владели мячом, но какой прок во владении? Владение хорошо лишь тогда, когда ты создаешь что-нибудь. Это было не то, что мы ожидали от себя. Мы должны принять критику, подумать об этом, найти ответы и отреагировать", — цитирует Клоппа BBC.
04.02.2017 20:30
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Купи ты уже блять наконец опорника нормального, хоть негра какого найди в Африке, может новый Канте получится. Ну про вратарей я уже молчу
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Проепал безнадежно 3 трансферных окна потратил больше 75 млн и тебе сказать нечего???
Питар сука.
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Юрген, брат, ты уж найди ответы и отреагируй, а то чёт совсем куйня какая-то. Может, в бундеслигу перебраться?
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Клопп, покупай Кэрролла летом.
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думай Клоп нужно что то менять
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Неприемлемо мужику волосы в блонд красить.
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Юра бл*дььь - любой бей беги тренер - знает что против ЛФЦ надо всего лишь. Поставить Автобус+контратака=гол.
Хотя в половине случаев хватает углового - где Днища сами себе забьют.
Ненужен геген против автобусов. Им пок*йй ведите до штрафной - и закидывайте свою гавно навесы.И мы их будет отбивать миллионами.
Игроки в обойме х*евые премидлы.Которые не могут ка Сурес точечно решать.Кбаные пустые перекаты - отбор и опять перекаты.И дальше удар в п*здууу и так все 65% владения.
Сейчас нет ничего - ни защиты ни вратаря ни нападения.Менять тактику надо было еще месяц назад.Сейчас это не хэви металл - а какое то сопрано 14 подростка которому прищеми яйца в лифте.
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Вполне норм, продолжай в том же духе, ты красава
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На одной мотивации никуда не уедешь...
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шпоры едут на Энфилд в следующем туре, вот и отыграетесь на них)
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Пошел накуй физрук очкастый, ипал тя в жопу, гандон епучий
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можешь купить пару нормальных игроков, например
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