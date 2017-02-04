Клопп: "Такая игра неприемлема"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал "неприемлемой" игру своей команды в выездном матче против "Халла", завершившимся поражением со счетом 2:0.

В субботу "красные" допустили свою очередную осечку в этом календарном году, проиграв на поле аутсайдера. Клопп имеет серьезные претензии к своим подопечным и даже опасается высказывать их на публику. Теперь Юрген требует от команды реакции на эту неудачу.



"Как видно, в данный момент этого недостаточно. Определенно, в первом таймы мы играли недостаточно хорошо. Мы очень легко пропустили оба гола, и в целом игра была не такой, как следовало бы".



"Играть таким образом не имеет смысла для нас. Если же мы будем играть весь матч так, как во втором тайме, ни одна команда не устоит перед нами. Но нам нужно проснуться, ведь это было неприемлемо".



"В данный момент у меня много мыслей, и прямо сейчас я даже не могу произнести некоторые из них, потому что мне нужно хорошо подумать о произошедшем".



"Мы много владели мячом, но какой прок во владении? Владение хорошо лишь тогда, когда ты создаешь что-нибудь. Это было не то, что мы ожидали от себя. Мы должны принять критику, подумать об этом, найти ответы и отреагировать", — цитирует Клоппа BBC.