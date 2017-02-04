"Ливерпуль" бит "Халлом"

"Ливерпуль" продлил свою черную полосу в 2017 году, потерпев поражение в гостях у ведущего борьбу за выживание "Халла" — 2:0.

В стартовом составе у "тигров" дебютировали Альфред Н'Диайе и Камил Гросицки, подписанные в заключительный день зимнего трансферного окна. Также с первых минут появились Андреа Раноккья, Омар Элабделлауи и Абель Эрнандес.



Тренер "красных" Юрген Клопп поменял Деяна Ловрена и Джорджиньо Вейналдума на Лукаса Лейву и Садио Мане.



В первом тайме хозяева не претендовали на контроль мяча, но при этом умело сдерживал своего соперника, не позволяя тому создавать опасные моменты. Несколько угловых, несколько неточных ударов и ни одного попадания в створ — все, чем запомнился "Ливерпуль" за первые 45 минут.



Возможно, все было бы не так плохо для гостей, если бы не пропущенными ими перед самым перерывом гол. После розыгрыша углового у своих ворот Симон Миньоле не смог намертво забрать отскочивший от газона мяч, выпустив его на Н'Диайе. Альфред этим подарком тут же воспользовался — 1:0.



Во втором тайме атаки "красных" стали гораздо более акцентированными, и зачастую "Халлу" приходилось играть просто на отбой. Игра стала по-настоящему односторонней.



В концовке матча гости были вынуждены рисковать, и на 84-й минуте это привело к беде. Раноккья сделал передачу через полполя на Умара Ниассе, который вышел один на один с Миньоле и закатил мяч в ворота — 2:0. "Ливерпуль" еще немного посопротивлялся, а затем выбросил белый флаг.



"Халл" продолжает приятно радовать своих фанатов при новом тренере Марку Силве. Возглавив практически безнадежную команду, португалец заставил всех поверить в реальность выполнения задачи по спасению от вылета. "Ливерпуль" допустил очередную осечку и в остатке сезона должен будет сосредоточиться на борьбе за место в топ-4.



"Халл" — "Ливерпуль". Отчет о матче