"Ливерпуль" бит "Халлом"

Симон Миньоле и Альфед Н Диайе "Ливерпуль" продлил свою черную полосу в 2017 году, потерпев поражение в гостях у ведущего борьбу за выживание "Халла" — 2:0.

В стартовом составе у "тигров" дебютировали Альфред Н'Диайе и Камил Гросицки, подписанные в заключительный день зимнего трансферного окна. Также с первых минут появились Андреа Раноккья, Омар Элабделлауи и Абель Эрнандес.

Тренер "красных" Юрген Клопп поменял Деяна Ловрена и Джорджиньо Вейналдума на Лукаса Лейву и Садио Мане.

В первом тайме хозяева не претендовали на контроль мяча, но при этом умело сдерживал своего соперника, не позволяя тому создавать опасные моменты. Несколько угловых, несколько неточных ударов и ни одного попадания в створ — все, чем запомнился "Ливерпуль" за первые 45 минут.

Возможно, все было бы не так плохо для гостей, если бы не пропущенными ими перед самым перерывом гол. После розыгрыша углового у своих ворот Симон Миньоле не смог намертво забрать отскочивший от газона мяч, выпустив его на Н'Диайе. Альфред этим подарком тут же воспользовался — 1:0.

Во втором тайме атаки "красных" стали гораздо более акцентированными, и зачастую "Халлу" приходилось играть просто на отбой. Игра стала по-настоящему односторонней.

В концовке матча гости были вынуждены рисковать, и на 84-й минуте это привело к беде. Раноккья сделал передачу через полполя на Умара Ниассе, который вышел один на один с Миньоле и закатил мяч в ворота — 2:0. "Ливерпуль" еще немного посопротивлялся, а затем выбросил белый флаг.

"Халл" продолжает приятно радовать своих фанатов при новом тренере Марку Силве. Возглавив практически безнадежную команду, португалец заставил всех поверить в реальность выполнения задачи по спасению от вылета. "Ливерпуль" допустил очередную осечку и в остатке сезона должен будет сосредоточиться на борьбе за место в топ-4.

"Халл" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Халл

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2017 19:55

Количество просмотров Просмотров: 459

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Последние комментарии:




  1. barstreetboy 04.02.2017 20:01 # barstreetboy
    КЛОП АУТ!!!

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  2. role-playin 04.02.2017 20:01 # role-playin
    В последних 10 матчах только 1 победа - 1:0 над Плимутом. Стивен в деле.

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  3. manutd-20champ 04.02.2017 20:01 # manutd-20champ
    а колбасные нищеброды смеялись над МЮ за ничейку с Халлом. получили по заслугам

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  4. stepan-jam-boss 04.02.2017 20:01 # stepan-jam-boss
    Зря значит гнали на МЮ учитывая как они играли с Халлом возя их мордой по полю и как Ливер обосрался с ними

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  5. stepalex 04.02.2017 20:00 # stepalex
    клуб с историей и без вратаря.

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  6. rustik 04.02.2017 20:00 # rustik
    бит-слит. когда нас купит уже еврей или шейх какой нить))

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  7. mdfjvnlabngmlas 04.02.2017 20:00 # mdfjvnlabngmlas
    неужели кто-то удивлен.

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  8. keremet 04.02.2017 20:00 # keremet
    мда позор

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  9. bratella 04.02.2017 20:00 # bratella
    Как там дела у Аллегри? В Англию не хочет?

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  10. mcferson-42 04.02.2017 20:00 # mcferson-42
    всё как всегда) С - Стабильность.

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  11. tjk4 04.02.2017 19:59 # tjk4
    мда..................

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  12. mazabyka 04.02.2017 19:59 # mazabyka
    Зато у Ливерпуля игра красивая в центре поля))))))

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  13. hammersmith 04.02.2017 19:58 # hammersmith
    "Ливерпуль" с треском проиграл "Халлу" и выбыл из борьбы за титул

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  14. mr-s1n1st3r 04.02.2017 19:58 # mr-s1n1st3r
    осталось 4 место слить, всё верно

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  15. imfake 04.02.2017 19:58 # imfake
    без сенсаций

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