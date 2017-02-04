"Ливерпуль" бит "Халлом"
"Ливерпуль" продлил свою черную полосу в 2017 году, потерпев поражение в гостях у ведущего борьбу за выживание "Халла" — 2:0.
В стартовом составе у "тигров" дебютировали Альфред Н'Диайе и Камил Гросицки, подписанные в заключительный день зимнего трансферного окна. Также с первых минут появились Андреа Раноккья, Омар Элабделлауи и Абель Эрнандес.
Тренер "красных" Юрген Клопп поменял Деяна Ловрена и Джорджиньо Вейналдума на Лукаса Лейву и Садио Мане.
В первом тайме хозяева не претендовали на контроль мяча, но при этом умело сдерживал своего соперника, не позволяя тому создавать опасные моменты. Несколько угловых, несколько неточных ударов и ни одного попадания в створ — все, чем запомнился "Ливерпуль" за первые 45 минут.
Возможно, все было бы не так плохо для гостей, если бы не пропущенными ими перед самым перерывом гол. После розыгрыша углового у своих ворот Симон Миньоле не смог намертво забрать отскочивший от газона мяч, выпустив его на Н'Диайе. Альфред этим подарком тут же воспользовался — 1:0.
Во втором тайме атаки "красных" стали гораздо более акцентированными, и зачастую "Халлу" приходилось играть просто на отбой. Игра стала по-настоящему односторонней.
В концовке матча гости были вынуждены рисковать, и на 84-й минуте это привело к беде. Раноккья сделал передачу через полполя на Умара Ниассе, который вышел один на один с Миньоле и закатил мяч в ворота — 2:0. "Ливерпуль" еще немного посопротивлялся, а затем выбросил белый флаг.
"Халл" продолжает приятно радовать своих фанатов при новом тренере Марку Силве. Возглавив практически безнадежную команду, португалец заставил всех поверить в реальность выполнения задачи по спасению от вылета. "Ливерпуль" допустил очередную осечку и в остатке сезона должен будет сосредоточиться на борьбе за место в топ-4.
"Халл" — "Ливерпуль". Отчет о матче
04.02.2017 19:55
Просмотров: 459
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
КЛОП АУТ!!!
(ответить)
В последних 10 матчах только 1 победа - 1:0 над Плимутом. Стивен в деле.
(ответить)
а колбасные нищеброды смеялись над МЮ за ничейку с Халлом. получили по заслугам
(ответить)
Зря значит гнали на МЮ учитывая как они играли с Халлом возя их мордой по полю и как Ливер обосрался с ними
(ответить)
клуб с историей и без вратаря.
(ответить)
бит-слит. когда нас купит уже еврей или шейх какой нить))
(ответить)
неужели кто-то удивлен.
(ответить)
мда позор
(ответить)
Как там дела у Аллегри? В Англию не хочет?
(ответить)
всё как всегда) С - Стабильность.
(ответить)
мда..................
(ответить)
Зато у Ливерпуля игра красивая в центре поля))))))
(ответить)
"Ливерпуль" с треском проиграл "Халлу" и выбыл из борьбы за титул
(ответить)
осталось 4 место слить, всё верно
(ответить)
без сенсаций
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий