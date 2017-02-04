Венгер не согласен с голом Алонсо, но не оспаривает победу "Челси"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что первый гол "Челси" значительно осложнил жизнь его команде, но одновременно признал превосходство "синих" над своим коллективом.
В субботу "канониры" потерпели поражение 3:1 на "Стэмфорд Бридж", увеличив свое отставание от вершины Премьер-Лиги до 12 очков. Венгер убежден, что первый гол Маркоса Алонсо нельзя было засчитывать, однако Арсен не оспаривает справедливость победы "синих".
"Это был фол. Если посмотреть на последние матчи, то мы имеем полное право ощущать несправедливость по отношению к себе. Это был 100-процентный фол, это был даже опасный фол. Однако это не умаляет игру "Челси".
"Мы сильно начали, но не воспользовались своими шансами, а второй гол во втором тайме добил нас. Мы были по-настоящему наивны и недостаточно решительны в оборонительных действиях. "Челси" выглядел лучше. Мы рисковали, а они были организованны, хорошо играли на контратаках и смотрелись мощно".
"Мы много раз теряли мяч. В отдельных ситуациях нам не хватало зрелости и опыта. Некоторые игроки не показали своей лучшей игры в индивидуальном плане", — сообщил Венгер BBC.
04.02.2017 18:35
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Последние комментарии:
Очередная игра показавшая настоящее лицо псевдозвезд сунчеса и озиля, какие нахуй новые контракты, пускай подписывают их где угодно только не в Арсенале.
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Неужели владельцв Арсенала не видят, что старого пора менять. Который год одни и теже слова от него слышим, а на деле пусть будет рад попаданию в четверку. В очередной раз
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проиграли по делу, а бельерина реально жалко
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Мы были по-настоящему наивны------ Если есть Бог, то Веня останется в Арсенале)) зашкварник лютый)
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теперь слёту в щи локтем - не фол. фа мрази, если не сошлют этого седого уебка аткинсона в 5 лигу по примеру дина
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Странно, что признал победу соперника. Видимо, с трибуны лучше видно.
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Думал он будет на эмоциях диких, но сказал всё по делу.
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