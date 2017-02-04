"Арсенал" с треском проиграл "Челси" и выбыл из борьбы за титул

"Арсенал" фактически лишился шансов на чемпионский титул Премьер-Лиги, проиграв в гостях у "Челси" со счетом 3:1.

Относительно матча посреди недели главный тренер "синих" Антонио Конте поменял лишь Виллиана, выпустив вместо него Педро.



Наставник "канониров" Арсен Венгер отреагировал на домашнее поражение от "Уотфорда", заменив Габриэля Паулисту, Аарона Рэмси и Оливье Жиру на Эктора Беллерина, Алекса Окслейд-Чемберлена и Тео Уолкотта.



В самом начале матча юный полузащитник гостей Алекс Ивоби отметился опасным ударом по направлению дальнего угла ворот Тибо Куртуа, но в створ не попал.



"Челси" достаточно легко наладил уверенный контроль над мячом и на 13-й минуте открыл счет. Диего Коста после навеса Педро нанес удар в перекладину ворот Петра Чеха, а на добивание первым подоспел Маркос Алонсо, в воздухе отправив в нокдаун Эктора Беллерина — 1:0.



"Арсенал" выглядел растерянным, тогда как хозяева стали еще активнее и резче ходить вперед. Впервые огрызнуться гостям удалось лишь на 38-й минуте, когда Паулиста, вынужденно заменивший Беллерина, головой замыкал передачу верхом Франсиса Кокелена — Куртуа совершил превосходный сейв.



Под занавес первого тайма "канониры" слегка воспряли духом, но ничего из этого не выжали, уйдя на перерыв в расстроенных чувствах.



Во втором тайме гости принялись смело атаковать, но моментов не создали, и вдобавок продолжалось это недолго, потому что уже на 53-й минуте Эден Азар совершил рывок из центрального круга, обыграл нескольких соперников и, войдя в штрафную, пробил Чеха — 2:0.



"Челси" был спокоен как удав, но с течением времени отдал инициативу сопернику и периодически контратаковал. Арсен Венгер, тем временем, уже выпустил на поле Жиру и Данни Уэлбека.



Отметившись парой неплохих ударов, "Арсенал" пропустил третий гол. На 85-й минуте Чех, прессингуемый Костой, неудачно отбил мяч на вышедшего со скамейки Цеска Фабрегаса, а тот поспешил поразить пустые ворота — 3:0.



А когда уже шло компенсированное время, гостям удался гол престижа. Это Жиру головой замкнул навесную передачу Начо Монреаля — 3:1.



"Арсенал" имеет право пенять на гол Маркоса Алонсо, но это не отменяет того факта, что "канониры" провалили этот матч. "Челси" одержал безоговорочную победу и отцепил команду Арсена Венгера от борьбы за титул Премьер-Лиги.



"Челси" — "Арсенал". Отчет о матче