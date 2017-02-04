"Арсенал" с треском проиграл "Челси" и выбыл из борьбы за титул

Маркос Алонсо и Эктор Беллерин "Арсенал" фактически лишился шансов на чемпионский титул Премьер-Лиги, проиграв в гостях у "Челси" со счетом 3:1.

Относительно матча посреди недели главный тренер "синих" Антонио Конте поменял лишь Виллиана, выпустив вместо него Педро.

Наставник "канониров" Арсен Венгер отреагировал на домашнее поражение от "Уотфорда", заменив Габриэля Паулисту, Аарона Рэмси и Оливье Жиру на Эктора Беллерина, Алекса Окслейд-Чемберлена и Тео Уолкотта.

В самом начале матча юный полузащитник гостей Алекс Ивоби отметился опасным ударом по направлению дальнего угла ворот Тибо Куртуа, но в створ не попал.

"Челси" достаточно легко наладил уверенный контроль над мячом и на 13-й минуте открыл счет. Диего Коста после навеса Педро нанес удар в перекладину ворот Петра Чеха, а на добивание первым подоспел Маркос Алонсо, в воздухе отправив в нокдаун Эктора Беллерина — 1:0.

"Арсенал" выглядел растерянным, тогда как хозяева стали еще активнее и резче ходить вперед. Впервые огрызнуться гостям удалось лишь на 38-й минуте, когда Паулиста, вынужденно заменивший Беллерина, головой замыкал передачу верхом Франсиса Кокелена — Куртуа совершил превосходный сейв.

Под занавес первого тайма "канониры" слегка воспряли духом, но ничего из этого не выжали, уйдя на перерыв в расстроенных чувствах.

Во втором тайме гости принялись смело атаковать, но моментов не создали, и вдобавок продолжалось это недолго, потому что уже на 53-й минуте Эден Азар совершил рывок из центрального круга, обыграл нескольких соперников и, войдя в штрафную, пробил Чеха — 2:0.

"Челси" был спокоен как удав, но с течением времени отдал инициативу сопернику и периодически контратаковал. Арсен Венгер, тем временем, уже выпустил на поле Жиру и Данни Уэлбека.

Отметившись парой неплохих ударов, "Арсенал" пропустил третий гол. На 85-й минуте Чех, прессингуемый Костой, неудачно отбил мяч на вышедшего со скамейки Цеска Фабрегаса, а тот поспешил поразить пустые ворота — 3:0.

А когда уже шло компенсированное время, гостям удался гол престижа. Это Жиру головой замкнул навесную передачу Начо Монреаля — 3:1.

"Арсенал" имеет право пенять на гол Маркоса Алонсо, но это не отменяет того факта, что "канониры" провалили этот матч. "Челси" одержал безоговорочную победу и отцепил команду Арсена Венгера от борьбы за титул Премьер-Лиги.

"Челси" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2017 17:30

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Последние комментарии:




  1. skychnie-oboi 04.02.2017 18:18 # skychnie-oboi
    Коут сукааа соберись дно.

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  2. verh 04.02.2017 18:16 # verh
    Михайло, а ты что уже единолично решаешь кто выбыл из борьбы, а кто нет?
    или тебе пуховик пошептал?

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  3. wolfsmensch 04.02.2017 18:15 # wolfsmensch
    прям раззабивались все, стартанули с места в карьер

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  4. mazabyka 04.02.2017 18:15 # mazabyka
    Пока Ливер перепасовывают мяч в центре поля, во всех остальных матчах уже открыт счет

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  5. thespur 04.02.2017 18:13 # thespur
    Габбиадини норм стартанул в аплке

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  6. reeker 04.02.2017 18:12 # reeker
    Гонка одной лошади.С победой братья.

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  7. askarko 04.02.2017 18:11 # askarko
    расслабились в конце,дали поиграть анонятам

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  8. karnivool 04.02.2017 18:09 # karnivool
    Думал гунеры сегодня покорно примут поражение, а есть тут такие ебланы которые еще больше просят, доказываю что они в какой-то моент были лучше, и нуих красивый футбол! Говорят о кам беке-а на деле получили кам шот на всю харю! причем не футблисты арсенал, они нормальные ребята! А их болельщики!

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  9. hachidlo 04.02.2017 18:09 # hachidlo
    Жалко Чеха, не заслуживал он играть в клубе без амбиций.

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  10. wolfsmensch 04.02.2017 18:09 # wolfsmensch
    пздц, Бернли уже вдесятером, а я перед матчем отчего-то был уверен, что сегодня они наконец-то возьмут очки на выезде. на какой матч переключиться посоветуете?!

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  11. shearer1 04.02.2017 18:08 # shearer1
    Кто у Арса ОПЗ играл?
    И ЦПЗ

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  12. billy-talent 04.02.2017 18:06 # billy-talent
    У ЛФК настолько интересная перепасовка в центре поля, что её решили в повторе показать.

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  13. algambra 04.02.2017 18:06 # algambra
    ужасное судейство, чистый фол в нападении на Беллерине, несправедливый гол, замена и из-за нее проходной двор на правом фланге обороны.... последние 2 матча синих и судейство в них вызывает вопросы

    Челси можно поздравлять с чемпионством, их уже никто не догонит.

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  14. billy-talent 04.02.2017 18:05 # billy-talent
    Лукаку норм.

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  15. wymkentski 04.02.2017 18:03 # wymkentski
    Челси был на голову выше Арсенала,стоит признать что прошлом матче с Лфк красные отскочили конкретно,а здесь явное унижение,гол Алонсо не по правилам,но и Габриэль въехал Азару в уши локтем,судья ничего не показал,Мосес тоже был великолепен,а гол Азара потрясающе в исполнении,5 ых повозил,забил гол,Чех тупой идиот и явно уже не том уровне чтобы вытаскивать мячи,а Куртуа выручал здорово,3 момента вытащил,чисто топ и лучший кипер в лиге...Ну и Конте великолепен,с первого захода взять АПЛ не каждому это удается,Император величайший и лучший тренер в мире(:

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  16. mdfjvnlabngmlas 04.02.2017 18:02 # mdfjvnlabngmlas
    эве гол, хуясе быстро.

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  17. vladvlad123 04.02.2017 18:02 # vladvlad123
    Слышал приколюхи про инстаграмм К.Гейналду. Посмотрел. Ему надо кончать в Арсенале карьеру.

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  18. ssa 04.02.2017 18:01 # ssa
    6лядь, фирма уже по е6асосу получил)

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  19. karnivool 04.02.2017 18:01 # karnivool
    Если хоть немного футбол смотришь, то понимаешь, что победа Челси сегодня был только вопрос с каким счетом! По игре ве понятно, и с самого начала хотел видеть 4-0 на табло, так бы оно и было, если бы не Коста! Твою же мать, как можно та на себя одеяло тянуть, просто ску зажимал мяч там где явные голы бы были! Жду недождусь когда свалит в Китай, после этого зимнего предложения, он как-будто кроме мяча ничего больше не видет, когда будет на партнеров играть, я не понимаю!!! КПД по Косте сегдня 0 без палочки! Жем Мишу на острие, с такой поддержкой в атаке должне быть полезен не меньше чем Коста сегодня! Миша ин - Коста аут!

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  20. hammersmith 04.02.2017 18:00 # hammersmith
    салониры поддавались прост

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