"Арсенал" с треском проиграл "Челси" и выбыл из борьбы за титул
"Арсенал" фактически лишился шансов на чемпионский титул Премьер-Лиги, проиграв в гостях у "Челси" со счетом 3:1.
Относительно матча посреди недели главный тренер "синих" Антонио Конте поменял лишь Виллиана, выпустив вместо него Педро.
Наставник "канониров" Арсен Венгер отреагировал на домашнее поражение от "Уотфорда", заменив Габриэля Паулисту, Аарона Рэмси и Оливье Жиру на Эктора Беллерина, Алекса Окслейд-Чемберлена и Тео Уолкотта.
В самом начале матча юный полузащитник гостей Алекс Ивоби отметился опасным ударом по направлению дальнего угла ворот Тибо Куртуа, но в створ не попал.
"Челси" достаточно легко наладил уверенный контроль над мячом и на 13-й минуте открыл счет. Диего Коста после навеса Педро нанес удар в перекладину ворот Петра Чеха, а на добивание первым подоспел Маркос Алонсо, в воздухе отправив в нокдаун Эктора Беллерина — 1:0.
"Арсенал" выглядел растерянным, тогда как хозяева стали еще активнее и резче ходить вперед. Впервые огрызнуться гостям удалось лишь на 38-й минуте, когда Паулиста, вынужденно заменивший Беллерина, головой замыкал передачу верхом Франсиса Кокелена — Куртуа совершил превосходный сейв.
Под занавес первого тайма "канониры" слегка воспряли духом, но ничего из этого не выжали, уйдя на перерыв в расстроенных чувствах.
Во втором тайме гости принялись смело атаковать, но моментов не создали, и вдобавок продолжалось это недолго, потому что уже на 53-й минуте Эден Азар совершил рывок из центрального круга, обыграл нескольких соперников и, войдя в штрафную, пробил Чеха — 2:0.
"Челси" был спокоен как удав, но с течением времени отдал инициативу сопернику и периодически контратаковал. Арсен Венгер, тем временем, уже выпустил на поле Жиру и Данни Уэлбека.
Отметившись парой неплохих ударов, "Арсенал" пропустил третий гол. На 85-й минуте Чех, прессингуемый Костой, неудачно отбил мяч на вышедшего со скамейки Цеска Фабрегаса, а тот поспешил поразить пустые ворота — 3:0.
А когда уже шло компенсированное время, гостям удался гол престижа. Это Жиру головой замкнул навесную передачу Начо Монреаля — 3:1.
"Арсенал" имеет право пенять на гол Маркоса Алонсо, но это не отменяет того факта, что "канониры" провалили этот матч. "Челси" одержал безоговорочную победу и отцепил команду Арсена Венгера от борьбы за титул Премьер-Лиги.
"Челси" — "Арсенал". Отчет о матче
04.02.2017 17:30
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Последние комментарии:
Коут сукааа соберись дно.
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Михайло, а ты что уже единолично решаешь кто выбыл из борьбы, а кто нет?
или тебе пуховик пошептал?
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прям раззабивались все, стартанули с места в карьер
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Пока Ливер перепасовывают мяч в центре поля, во всех остальных матчах уже открыт счет
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Габбиадини норм стартанул в аплке
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Гонка одной лошади.С победой братья.
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расслабились в конце,дали поиграть анонятам
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Думал гунеры сегодня покорно примут поражение, а есть тут такие ебланы которые еще больше просят, доказываю что они в какой-то моент были лучше, и нуих красивый футбол! Говорят о кам беке-а на деле получили кам шот на всю харю! причем не футблисты арсенал, они нормальные ребята! А их болельщики!
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Жалко Чеха, не заслуживал он играть в клубе без амбиций.
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пздц, Бернли уже вдесятером, а я перед матчем отчего-то был уверен, что сегодня они наконец-то возьмут очки на выезде. на какой матч переключиться посоветуете?!
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Кто у Арса ОПЗ играл?
И ЦПЗ
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У ЛФК настолько интересная перепасовка в центре поля, что её решили в повторе показать.
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ужасное судейство, чистый фол в нападении на Беллерине, несправедливый гол, замена и из-за нее проходной двор на правом фланге обороны.... последние 2 матча синих и судейство в них вызывает вопросы
Челси можно поздравлять с чемпионством, их уже никто не догонит.
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Лукаку норм.
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Челси был на голову выше Арсенала,стоит признать что прошлом матче с Лфк красные отскочили конкретно,а здесь явное унижение,гол Алонсо не по правилам,но и Габриэль въехал Азару в уши локтем,судья ничего не показал,Мосес тоже был великолепен,а гол Азара потрясающе в исполнении,5 ых повозил,забил гол,Чех тупой идиот и явно уже не том уровне чтобы вытаскивать мячи,а Куртуа выручал здорово,3 момента вытащил,чисто топ и лучший кипер в лиге...Ну и Конте великолепен,с первого захода взять АПЛ не каждому это удается,Император величайший и лучший тренер в мире(:
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эве гол, хуясе быстро.
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Слышал приколюхи про инстаграмм К.Гейналду. Посмотрел. Ему надо кончать в Арсенале карьеру.
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6лядь, фирма уже по е6асосу получил)
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Если хоть немного футбол смотришь, то понимаешь, что победа Челси сегодня был только вопрос с каким счетом! По игре ве понятно, и с самого начала хотел видеть 4-0 на табло, так бы оно и было, если бы не Коста! Твою же мать, как можно та на себя одеяло тянуть, просто ску зажимал мяч там где явные голы бы были! Жду недождусь когда свалит в Китай, после этого зимнего предложения, он как-будто кроме мяча ничего больше не видет, когда будет на партнеров играть, я не понимаю!!! КПД по Косте сегдня 0 без палочки! Жем Мишу на острие, с такой поддержкой в атаке должне быть полезен не меньше чем Коста сегодня! Миша ин - Коста аут!
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салониры поддавались прост
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