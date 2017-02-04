"Челси", "Вест Хэм" и FA готовы помочь Лэмпарду стать тренером

Завершивший игровую карьеру Фрэнк Лэмпард может оказаться в эпицентре битвы его бывших клубов "Челси" и "Вест Хэма", а также сборной Англии.

На этой неделе 38-летний Лэмпард объявил о своем решении повесить бутсы на гвоздь. Теперь Фрэнк должен решить, хочет ли он остаться в футболе в какой-нибудь роли, чтобы использовать свой громадный опыт.



Как признался наставник "Челси" Антонио Конте на пресс-конференции в пятницу, Лэмпард посещает тренировки его команды, однако о возвращении Фрэнка на работу в клуб говорить преждевременно.



"Я не знаю, каковы его мысли. Сейчас, после завершения им карьеры, важно взять некоторую паузу и подумать, что будет лучше всего. Думаю, Фрэнк Лэмпард может сам это решить. Но я не знаю его мыслей. Да, сегодня он тренировался здесь. Я сказал ему "привет". Я сам бегал для поддержания формы, и он был поблизости", — цитирует Конте Evening Standard.



Также свою дверь Лэмпарду открыл и главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич.



"Фрэнк Лэмпард — одна из главных легенд Премьер-Лиги. Я хорошо его знаю, ведь он начинал играть, когда я был в "Вест Хэме". Я много раз использовал его как пример, и то, чего он добился, абсолютно невероятно. Он игрок топ-уровня, он джентльмен топ-уровня, он соответствует топ-уровню во всем".



"После каждой тренировки он оставался оттачивать удар или совершать скоростные рывки. Это лучший пример для молодых игроков. Фрэнк всегда будет желанным в нашем клубе, и я уверен, что в работе тренера или менеджера он будет столь же серьезен, как он был в качестве игрока", — сообщил Билич.



Тем временем, Daily Mail передает, что FA надеется опередить "Челси" и "Вест Хэм", предложив Лэмпарду возможность начать тренерскую карьеру в своей структуре. Ассоциация также готова оказать содействие Фрэнку в получении им необходимых лицензий для работы на самом высоком уровне.



Если же Лэмпард не проявит интереса к тренерской работе, FA надеется заполучить легенду в качестве своего посла.