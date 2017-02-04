Эвра был близок к возвращению в МЮ

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра признался, что в январе был близок к возвращению на "Олд Траффорд".

В прошлом месяце 35-летний француз покинул "Ювентус" и вовсю вел переговоры о возвращении в Премьер-Лигу. В частности, в услугах Эвра был заинтересован главный тренер "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс.



Вдобавок, еще одним претендентом на Патриса был "Манчестер Юнайтед". Защитник даже обсуждал свое повторное пришествие на "Олд Траффорд" с рулевым "дьяволом" Жозе Моуриньо, но в последний момент сделка сорвалась, а игрок отправился в "Марсель".



"Я был очень близок к возвращению в "Манчестер Юнайтед". Мы обсуждали сделку с Моуриньо, но в клубе нашелся человек, которому не понравилась эта идея. Мне не хотелось бы раскрывать его имя".



"Я знаю, что фанаты были бы в восторге от моего возвращения, но сам клуб не предпринимал должных усилий. В конечном итоге я попросил агента подыскать мне альтернативные варианты".



"Марсель" сразу же покорил меня своим амбициозным проектом, у нас ушел всего день, чтобы закрыть сделку. Они видели во мне чуть ли не бога, показав, насколько нуждаются во мне", - сообщил Эвра Sky Sport.