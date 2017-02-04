Манчини хочет вернуться в Премьер-Лигу
На фоне слухов о возможном увольнении Славена Билича из "Вест Хэма" экс-рулевой "Манчестер Сити" Роберто Манчини объявил о своей готовности вернуться в Премьер-Лигу.
В середине недели 52-летний итальянец был замечен на Олимпийском Стадион в Лондоне, когде "Вест Хэм проводил домашний матч против его бывшего клуба. Присутствие Манчини и унизительное поражение 0:4 только усилили слухи о скором увольнении Билича с поста главного тренера "молотобойцев".
По словам Роберто, в данный момент он находится в отпуске, но ему уже не терпится приступить к работе – желательно в Премьер-Лиге, которую он выигрывал в 2012 году.
"Как только я покинул "Интер", у меня было три предложения из Китая. Я поблагодарил их за внимание, но отложил этот вопрос на потом. Сейчас меня привлекают другие чемпионаты, особенно Премьер-Лига", - цитирует Манчини La Stampa.
04.02.2017 15:00
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В челси через год когда конте выгонят
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в Вест Хэм его вместо немоща этого хорватского!
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В Арсенал его
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Нормальный чел в Вест Хэм самое то
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Сменит маура к следующему январю
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В ЛФЦ
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молодец, Робэрто
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