Манчини хочет вернуться в Премьер-Лигу

На фоне слухов о возможном увольнении Славена Билича из "Вест Хэма" экс-рулевой "Манчестер Сити" Роберто Манчини объявил о своей готовности вернуться в Премьер-Лигу.

В середине недели 52-летний итальянец был замечен на Олимпийском Стадион в Лондоне, когде "Вест Хэм проводил домашний матч против его бывшего клуба. Присутствие Манчини и унизительное поражение 0:4 только усилили слухи о скором увольнении Билича с поста главного тренера "молотобойцев".



По словам Роберто, в данный момент он находится в отпуске, но ему уже не терпится приступить к работе – желательно в Премьер-Лиге, которую он выигрывал в 2012 году.



"Как только я покинул "Интер", у меня было три предложения из Китая. Я поблагодарил их за внимание, но отложил этот вопрос на потом. Сейчас меня привлекают другие чемпионаты, особенно Премьер-Лига", - цитирует Манчини La Stampa.