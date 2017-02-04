Манчини хочет вернуться в Премьер-Лигу

Роберто Манчини На фоне слухов о возможном увольнении Славена Билича из "Вест Хэма" экс-рулевой "Манчестер Сити" Роберто Манчини объявил о своей готовности вернуться в Премьер-Лигу.

В середине недели 52-летний итальянец был замечен на Олимпийском Стадион в Лондоне, когде "Вест Хэм проводил домашний матч против его бывшего клуба. Присутствие Манчини и унизительное поражение 0:4 только усилили слухи о скором увольнении Билича с поста главного тренера "молотобойцев".

По словам Роберто, в данный момент он находится в отпуске, но ему уже не терпится приступить к работе – желательно в Премьер-Лиге, которую он выигрывал в 2012 году.

"Как только я покинул "Интер", у меня было три предложения из Китая. Я поблагодарил их за внимание, но отложил этот вопрос на потом. Сейчас меня привлекают другие чемпионаты, особенно Премьер-Лига", - цитирует Манчини La Stampa.



Метки Вест Хэм, Манчини, Премьер-Лига

Автор foxmcfc   

Дата 04.02.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 663

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  1. charlton 04.02.2017 16:28 # charlton
    В челси через год когда конте выгонят

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  2. hammersmith 04.02.2017 16:15 # hammersmith
    в Вест Хэм его вместо немоща этого хорватского!

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  3. second005 04.02.2017 15:22 # second005
    В Арсенал его

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  4. martingor 04.02.2017 15:21 # martingor
    Нормальный чел в Вест Хэм самое то

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  5. j-silver 04.02.2017 15:20 # j-silver
    Сменит маура к следующему январю

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  6. fuckyeah 04.02.2017 15:12 # fuckyeah
    В ЛФЦ

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  7. mancunia-planet 04.02.2017 15:06 # mancunia-planet
    молодец, Робэрто

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