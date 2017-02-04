Виллиан не хочет уезжать в Китай

Вингер "Челси" Виллиан заявил, что не последует примеру своего соотечественника Оскара и не променяет лондонский клуб на соблазнительный контракт в Китае.

За последний год сразу три экс-игрока "синих" покинули "Стэмфорд Бридж" ради выступлений в Китае – Рамирес, Джон Оби Микел и Оскар. Последние слухи указывают на интерес местных клубов к двум другим футболистам "Челси" – Диего Косте и Виллиану.



Однако 28-летний бразилец не собирается следовать примеру своих бывших одноклубников – Виллиан представляет себя только в Лондоне.



"Я рад за Оскара, потому что он хотел уехать в Китай и теперь заработает много денег. Но переезд туда не входит в мои планы, я об этом даже не думаю. Самое главное для меня – быть счастливым. Я люблю играть за "Челси", мне нравится этот клуб и Премьер-Лига. Моя семья счастлива здесь, а это все, что меня заботит".



"В Европе нет клуба, который бы мне нравился больше "Челси". После смерти матери я только-только пришел в себя, ко мне вернулась уверенность в себе и сейчас я чувствую себя в полном порядке", - сообщил Виллиан The Sun.