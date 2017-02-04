Дракслер зазывает Озила в ПСЖ

Месут Озил Новичок ПСЖ Юлиан Дракслер надеется, что в скором времени в Париже к нему присоединится соотечественник Месут Озил.

Как известно, действующий контракт 28-летнего Озила с "Арсеналом" истекает уже по окончании следующего сезона. Месут до сих пор не определился со своим будущим, что лишь подталкивает прессу к обсуждению его потенциального ухода.

На тот случай, если чемпион Мира решит сменить клуб, достойный вариант продолжения карьеры ему готов предложить соотечественник Дракслер. Юлиан надеется, что Озил присоединиться к нему в ПСЖ.

"Месут может заиграть в любой команде мира, но я боюсь, что он займет мое место в команде и отправит в запас. В любом случае я буду только рад, если Месут решит перебраться в Париж", - цитирует Озила Bein Sport.



Метки Арсенал, Дракслер, Озил, ПСЖ

Автор foxmcfc   

Дата 04.02.2017 13:00

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  1. largo-winch 04.02.2017 13:32 # largo-winch
    да скоро и Венгер туда перейдёт

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  2. arsenalekc 04.02.2017 13:24 # arsenalekc
    А тот ли человек этот Драхслер, чтобы прислушиваться к его советам? Поэтому слух ни о чем)

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