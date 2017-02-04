Альваро Мората ожидает перейти в "Челси"

Альваро Мората Нападающий "Реала" Альваро Мората сообщил своим друзьям, что ожидает перебраться в "Челси" грядущим летом.

Согласно слухам, "синие" всерьез задумываются о долгосрочной замене для Диего Косты, который порывается покинуть "Стэмфорд Бридж" едва ли не каждое трансферное окно. Некоторые источники из Испании и вовсе утверждают, что нападающий уже договорился о переезде в Китай грядущим летом.

В "Челси" сватают многих нападающих — от Муссы Дембеле из "Селтика" до Пьер-Эмерика Обамеянга из "Боруссии", однако The Telegraph располагает информацией, что приоритетной целью главного тренера Антонио Конте на замену Косте будет Мората.

Сообщается, что 24-летний испанец недоволен своей ситуацией в "Реале" и хочет уйти в конце сезона ради возможности играть регулярно. Королевский клуб не собирается стоять на пути у своего воспитанника и открыт к предложениям, начиная от 50 миллионов фунтов.

Альваро уже сообщил своим друзьям, что ожидает отправиться в "Челси" грядущим летом. Мората является большим поклонником Конте, который организовал его переход в "Ювентус" в 2014 году — правда, поработать вместе в Турине им так и не удалось, потому что Антонио сразу же отправился в сборную Италии.

Издание добавляет, что в услугах Мораты также заинтересован "Арсенал", однако в данный момент "Челси" может считаться абсолютным фаворитом в борьбе за игрока сборной Испании.


Метки Мората, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2017 12:00

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  1. andros13 04.02.2017 12:30 # andros13
    Отлично)))
    Коста, который забивает - аут
    Дно которое не забивает - ин))

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  2. j-silver 04.02.2017 12:26 # j-silver
    Только не это. Сука одумайтесь. Это же дно днищное. Это полюбому эменало придумал. Я полыхаю пздц

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  3. gidro-met 04.02.2017 12:25 # gidro-met
    на 4 года моложе, 80-50 = 30 лямов в наваре от замены/продажи Косты на Морату, разницы в классе нет.

    итого Челси получает напа на 10 лет вместо пяти (по сроку годности), оставаясь по деньгам в плюсе на 30 лямов

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  4. thierryhenry14 04.02.2017 12:22 # thierryhenry14
    Такой игрок может заменить разве что Педро, но уж точно не Косту. Да и продают его как топа от 50 лямов футбов, хотя человек сидит на лавке за деревянным Бензема.

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  5. blueisthecolor 04.02.2017 12:17 # blueisthecolor
    Хз че от него ожидать. По сути ему пространства много надо, а при позиционной атаке он так так себе, да и выгрызать мячи он не мастак. Надеюсь я окажусь не прав.

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  6. felixok 04.02.2017 12:08 # felixok
    Совсем другой тип нападающего, но в принципе неплохая замена для Косты

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