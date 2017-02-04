Альваро Мората ожидает перейти в "Челси"

Нападающий "Реала" Альваро Мората сообщил своим друзьям, что ожидает перебраться в "Челси" грядущим летом.

Согласно слухам, "синие" всерьез задумываются о долгосрочной замене для Диего Косты, который порывается покинуть "Стэмфорд Бридж" едва ли не каждое трансферное окно. Некоторые источники из Испании и вовсе утверждают, что нападающий уже договорился о переезде в Китай грядущим летом.



В "Челси" сватают многих нападающих — от Муссы Дембеле из "Селтика" до Пьер-Эмерика Обамеянга из "Боруссии", однако The Telegraph располагает информацией, что приоритетной целью главного тренера Антонио Конте на замену Косте будет Мората.



Сообщается, что 24-летний испанец недоволен своей ситуацией в "Реале" и хочет уйти в конце сезона ради возможности играть регулярно. Королевский клуб не собирается стоять на пути у своего воспитанника и открыт к предложениям, начиная от 50 миллионов фунтов.



Альваро уже сообщил своим друзьям, что ожидает отправиться в "Челси" грядущим летом. Мората является большим поклонником Конте, который организовал его переход в "Ювентус" в 2014 году — правда, поработать вместе в Турине им так и не удалось, потому что Антонио сразу же отправился в сборную Италии.



Издание добавляет, что в услугах Мораты также заинтересован "Арсенал", однако в данный момент "Челси" может считаться абсолютным фаворитом в борьбе за игрока сборной Испании.