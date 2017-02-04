Клопп не согласен, что "Ливерпулю" сложно играть против команд слабее себя

Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не согласен с тем, что его команде сложно играть против соперников ниже себя классом.

При Клоппе мерсисайдский клуб превратился в своего рода Робин-Гуда, отбирая очки у сильных и делясь ими со слабыми. В этом сезоне "красные" одарили победами "Бернли", "Борнмут" и "Суонси", которые не помышляют ни о чем другом, кроме выживания в Премьер-Лиге.



В то же время "Ливерпуль" может похвастаться впечатляющей статистикой против конкурентов из топ-6 — лишь одно поражение в 15 матчах за время работы Клоппа в Англии. Однако Юрген не видит в этом тенденции и каждый проигрыш аутсайдеру рассматривает индивидуально.



"Мы выиграли много матчей против такого рода команд. Мы трижды проиграли такого рода командам, которых вы называете "слабее".



"Если вы хотите поговорить о трех этих матчах, то я думаю, что поражение от "Бернли" было довольно особенным, это была очень ранняя стадия сезона, и его нельзя ставить в один ряд с остальными".



"Поражение от "Борнмута" тоже было очень особенным: мы были по-настоящему хороши, и я не знаю, что там произошло — мы отдал победу, хотя до определенного момента были практически превосходны во всем".



"Против "Суонси" мы были недостаточно хорошо, но это не так, что мы не имели моментов".



"Даже будучи превосходной командой, которой мы не являемся, ты все равно проигрываешь футбольные матчи. Никто не может выиграть 100 процентов матчей в сезоне".



"Однако я думаю, мы достаточно часто доказываем, что умеем обыгрывать такого рода команды. Проблема в том, что это не всегда работает".



"Мы работаем с человеческими созданиями, и подобные вещи могут случаться, но для меня важнее всего, что мы знаем, как играть с такого рода соперниками — теперь мы должны постоянно это демонстрировать", — цитирует Клоппа Daily Mail.