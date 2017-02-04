Конте не считает, что своими успехами "Челси" обязан только Канте

Антонио Конте и Нголо Канте Главный тренер "Челси" Антонио Конте не считает, что всеми своими успехами в этом сезоне команда обязана полузащитнику Нголо Канте, хотя и осознает вклад француза.

В прошлом сезоне, своем дебютном в Англии, Канте поспособствовал победе "Лестера" в Премьер-Лиге. Затем 25-летний игрок сборной Франции отправился на "Стэмфорд Бридж" и сейчас помогает "синим" уверенно лидировать в таблице.

Некоторые болельщики и эксперты называют фактор Канте ключевым в преображении "Челси", но Конте считает, что не все так просто.

"Нголо играет очень хорошо. Думаю, в последнем матче он сыграл выдающимся образом. В том числе я работаю и над тем, чтобы сделать его еще лучше. Думаю, он все еще может значительно прибавить, он должен всегда стараться смотреть вперед, стараться играть вперед. В этом отношении он может прибавить".

"Будь все так просто, любая команда могла бы заплатить 100 миллионов фунтов за Нголо и гарантировать себе титул. В футболе не все так просто. Я постараюсь сохранить его навсегда в "Челси" и выигрывать с ним титул каждый сезон".

"Во-первых, мы еще не выиграли титул в этом сезоне. Надеюсь, он достанется нам в конце сезона. Определенно, если это произойдет, то станет замечательным достижением для Нголо. Но я не верю в теорию, согласно которой ты можешь побеждать благодаря одному игроку. Так не бывает. Никогда. Побеждает, играет вничью и или терпит поражение команда всегда вместе. Я уверен насчет этого", — приводит слова Конте The Independent.


Метки Канте, Конте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2017 10:00

Количество просмотров Просмотров: 750

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. largo-winch 04.02.2017 10:35 # largo-winch
    вот и посмотрим на них в ЛЧ

    (ответить)

  2. melwood-lfc 04.02.2017 10:26 # melwood-lfc
    неплохо он так своего футболиста обосрал
    пздц

    (ответить)

  3. chelsealondon 04.02.2017 10:20 # chelsealondon
    Топы хуле...

    (ответить)

  4. kazchelsea 04.02.2017 10:13 # kazchelsea
    Нечего прибавить

    (ответить)

  5. reeker 04.02.2017 10:11 # reeker
    Просто топ.Что один,что другой.

    (ответить)

  6. villian 04.02.2017 10:11 # villian
    Команда одного игрока

    (ответить)

  7. ruslan19930611 04.02.2017 10:03 # ruslan19930611
    Дело говорит

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: