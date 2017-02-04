Венгер призвал игроков думать о "Челси", а не о его будущем

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер призвал своих игроков сосредоточиться на матче против "Челси", а не отвлекаться на размышления относительно его будущего в клубе.

Как известно, Венгер до сих пор не решил, собирается ли он продлевать свой истекающий в конце сезона контракт. Однако 67-летний француз не хочет, чтобы это стало отвлекающим фактором для его игроков.



"Мое будущее всегда было определенным. Я на 100 процентов сосредоточен до последнего дня своего контракта. Это единственное, что можно гарантировать относительно будущего".



"Мы должны волноваться насчет субботнего матча. Завтра – это не лето. Завтра — это завтра. Игроки не должны забегать вперед и думать о том, что будет после матча. Они должны сосредоточиться на завтрашнем матче", — цитирует Венгера Sky Sports.