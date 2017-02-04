Бенитес не уверен в своем будущем в "Ньюкасле"

Наставник "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес отказался предоставить какие-либо гарантии относительно своего будущего, намекнув на возможный уход из клуба по окончании сезона.

В данный момент "сороки" ведут отчаянную борьбу с "Брайтоном" за лидерство в Чемпионшипе, однако владелец клуба Майк Эшли не захотел поддержать испанского тренера в зимнее трансферное окно — Бенитес не получил ни одного новичка, в связи с чем поползли слухи о его возможной отставке.



Бывший наставник "Ливерпуля" и "Челси" не собирается уходить немедленно, но предупреждает, что не потерпит подобной пассивности со стороны Эшли грядущим летом, когда "Ньюкаслу", вероятно, потребуется искать усиление под Премьер-Лигу.



"Болельщики, владелец, игроки и персонал довольно многое пережили в прошлом. Мы должны быть уверены, что подобного не повторится. Но в данный момент я не заинтересован в "если", меня волнует лишь краткосрочное будущее".



"Сейчас мое будущее — это следующий матч и попытаться повыситься в классе. Не имеет смысла говорить о будущем. Поэтому я лишь хочу сказать, что я сосредоточен на настоящем, я хочу выиграть каждый матч в остатке сезона".



"У нас будет достаточно времени, чтобы поговорить о том, что происходит, как обстоят дела и все такое, однако я не переживаю на этот счет, и фанаты должны это понять. Приоритет — добиваться результатов, которые нам нужны для повышения в классе".



"У меня большой опыт, я повидал множество ситуаций в различных клубах. Сейчас я должен сосредоточиться на том, что в моих руках — на доступных мне игроках, на их физической форме. Трансферное окно закрыто".



"Что касается остальных вещей, то у нас достаточно времени проанализировать будущее. В данный момент нам нужно, чтобы болельщики поддерживали команду, а игроки сохраняли концентрацию", — цитирует Бенитеса The Telegraph.