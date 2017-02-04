Джо Харт не интересен "Вест Хэму"

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич заявил, что ему нравится принадлежащий "Манчестер Сити" голкипер Джо Харт, но он не собирается приглашать того в свою команду.

Ожидается, что по истечении своей аренды в "Торино" Харт будет вынужден искать новое пристанище, ведь клубу Серии А не по карману его трансфер, а в "Сити" Джо не является желанным, несмотря на неубедительную игру Клаудио Браво.



Одним из наиболее вероятных претендентов на первого номера сборной Англии пресса называет "молотобойцев", однако Билич настаивает, что полностью доволен Дарреном Рэндольфом и Адрианом, считая эту позиция последней, требующей усиления.



"Мы не претендуем на него. Хотя, конечно, кого к нам только не сватают".



"С одной стороны, я высоко ценю Джо. Он отличный голкипер и обладает отличным характером".



"Но с другой стороны, я каждое трансферное окно говорю, что, если и есть позиция, об изменениях на которой мы думаем меньше всего, то это вратарская позиция. Я и так обладаю двумя замечательными голкиперами, так что в данном случае это неправда", — цитирует Билича Daily Mirror.