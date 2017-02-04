Моуриньо призывает своих игроков помочь Ибрагимовичу с голами

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо призвал своих игроков облегчить бомбардирское бремя Златана Ибрагимовича.

Только Диего Коста и Алексис Санчес забили в этом сезоне Премьер-Лиги голов больше, чем 35-летний швед, перебравшийся в Англию прошлым летом. Тем не менее, "красные дьяволы" являются худшей командой из топ-6 по результативности — лишь 33 взятия ворот.



В трех последних матчах Премьер-Лиги Ибрагимовичу не удавалось забить, а его команда трижды была вынуждена довольствоваться ничейным результатом. Моуриньо недоволен отсутствием поддержки Златану в плане голов.



"Я должен согласиться с вами, что мы не забиваем достаточное количество голов. Некоторые наши игроки, выходя на атакующие позиция, могли бы забивать голы — и должны забивать больше".



"Я понимаю, к чему вы клоните, ведь мы так много атакуем, столь большим количеством игроков. Столь многие игроки имеют свободу в нашем движении по направлению к позициям, с которых можно забивать голы".



"Если посмотреть на количество забиваемых нами голов, то не видно связи между эффективностью нашей атаки и количеством участвующих в атаках игроков и количеством голов", — цитирует Моуриньо Sky Sports.



Также Жозе пожаловался на невезение, выразив мнение, что в каждом ничейном матче — а их было уже девять в этом сезоне Премьер-Лиги — "Юнайтед" заслуживал все три очка, а не одно.



"В каждом ничейном матче мы заслуживали победу. У нас ни разу не было ничьи, после которой мы могли бы сказать, что нам повезло, что мы получили больше, чем заслуживали. Мы всегда получали меньше, чем заслуживали. Но очков у нас ровно столько, сколько есть, и мы недосчитались этих очков", — добавил Моуриньо.