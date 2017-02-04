24-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 4 февраля восемью поединками стартует 24-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЧЕЛСИ — АРСЕНАЛ 18:00 Онлайн-трансляция



Как и предположил Робер Пирес, субботнее дерби на "Стэмфорд Бридж" во многом походит на последнюю возможность "Арсенала" сблизиться с лидером и сохранить реальные шансы на чемпионский титул. Дополнительно "канониры" будут мотивированы своей болезненной неудачей против "Уотфорда" на этой неделе. Источником же мотивации для "Челси" выступит их сокрушительное поражение на "Эмирейтс" в сентябре, когда они пропустили три гола уже в первом тайме. В 10 последних встречах соперников в рамках Премьер-Лиги "Арсенал" одержал лишь одну победу — как раз в сентябре прошлого года, также проиграв шесть раз на этом отрезке.



Главному тренеру "Челси" Антонио Конте предстоит решить, заслуживают ли Виллиан и Цеск Фабрегас места в стартовом составе.



"Арсенал" надеется, что Алекс Окслейд-Чемберле и Оливье Жиру пройдут фитнес-тесты. Данни Уэлбек отдыхал в середине недели, но к уикенду вернется в команду. Мохамед Эльнени все еще на Кубке Африки, Гранит Джака по-прежнему травмирован, а Аарон Рэмси пропустит около трех недель с травмой икроножной мышцы.



ВЕСТ БРОМВИЧ — СТОУК 18:00



На "Хоторнс" сойдутся команды, занимающие места в верхней половине таблицы. В свое время желание играть в более привлекательный футбол заставило "Стоук" отказаться от услуг Тони Пьюлиса, но сейчас валлийский тренер доказывает с "Вест Бромвичем", что он и сам знает, как играть эффектно. В четырех последних встречах соперников в рамках Премьер-Лиги "дрозды" трижды праздновали победу, а еще раз добились ничьей.



Четвертый матч чемпионата кряду с повреждением икроножной мышцы пропустит защитник "Вест Бромвича" Джонни Эванс. Марк Уилсон готов к дебюту за свой новый клуб.



"Стоук", вероятно, будет лишен не только Джеффа Кэмерона и Джонатана Уолтерса, но и Глена Джонсона с Джерданом Шакири. Против своего бывшего клуба, который он покинул лишь полторы недели назад, может выйти Сэйдо Берахино.



УОТФОРД — БЕРНЛИ 18:00



Еще недавно казалось, что "Уотфорд" по спирали скатывается к хаосу. Вылет из Кубка Англии от "Миллуолла" стал очередным витком в этой спирали, однако затем "шершням" удалось взять себя в руки и одержать героическую победу в гостях у "Арсенала". Теперь подопечные Вальтера Маццарри постараются закрепить этот успех в противостоянии с худшей выездной командой дивизиона, набравшей лишь одно очко и забившей только четыре гола за пределами "Терф Мур". В девяти последних встречах соперников в рамках чемпионата "бордовые" потерпели единственное поражение — на выезде в марте 2012.



После дисквалификации возвращается защитник "Уотфорда" Хосе Холебас. Мауро Сарате готов к дебюту за свой новый клуб. Кристиан Кабаселе и Нордин Амрабат травмированы.



"Бернли" может задействовать своих новичков в лице Робби Брэйди и Эшли Вествуда. У Стивена Дефура травма задней поверхности бедра.



САУТГЕМПТОН — ВЕСТ ХЭМ 18:00



"Саутгемптон", вероятно, был счастлив, когда получил 8 миллионов фунтов от "Вест Хэма" за 33-летнего Жозе Фонте, однако последовавшее затем известие о серьезности травмы Виргила Ван Дейка может заставить "святых" пожалеть о расставании с португальским ветераном — сам Фонте в субботу постарается сделать все возможное, чтобы так и было. В семи последних выездах к "Саутгемптону" в рамках чемпионата "молотобойцы" ни разу не побеждали.



Ведущий защитник "Саутгемптона" Виргил Ван Дейк пропустит до трех месяцев с повреждением лодыжки. Зато оправились от болячек Джеймс Уорд-Проуз и Джей Родригес. Маноло Габбиадини готов к дебюту.



Нападающий "Вест Хэма" Андре Айю все еще на Кубке Африки, но Шейху Куяте уже вернулся в расположение своего клуба. Сэм Байрам под вопросом из-за проблем с задней поверхностью бедра.



ХАЛЛ — ЛИВЕРПУЛЬ 18:00 Онлайн-трансляция



Героическая ничья на поле "Манчестер Юнайтед" посреди недели помогла "Халлу" подняться со дна таблицы. Теперь "тигры" постараются сотворить еще одну сенсации в противостоянии с "Ливерпулем", которому вошло во вредную привычку делиться очками с командами ниже классом. Правда, во встрече этих соперников в сентябре "красные" не сплоховали, отпраздновав уверенную победу со счетом 5:1.



Перед самым закрытием трансферного окна "Халл" получил подкрепление в лице полузащитников Альфреда Н'Диайе и Камила Гросицки. Дьюмерси Мбокани вернулся с Кубка Африки. Лазар Маркович не сыграет из-за условий своей аренды.



Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп, наконец, может рассчитывать на всех имеющихся у него игрока. Первым со 2 января появлением в старте надеется отметиться Садио Мане.



ЭВЕРТОН — БОРНМУТ 18:00



В последние недели "Эвертон" заметно окреп и сейчас не знает поражений с 19 декабря. "Борнмут", напротив, переживает заметный спад, выиграв лишь один из семи последних матчей в Премьер-Лиге. "Вишенки" были очень плохи против "Кристал Пэлас" в середине недели, потерпев домашнее поражение со счетом 0:2. В сентябре "Борнмут" впервые в истории и лишь с седьмой попытки смог одолеть "ирисок" благодаря своему единственному удару в створ от Джуниора Станисласа.



Полузащитник "Эвертона" Идрисса Гейе уже вернулся с Кубка Африки. Мухамед Бешич и Янник Боласи остаются в лазарете.



Нападающий "Борнмута" Каллум Уилсон уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы задней поверхности бедра. Также травмирован и Чарли Дэниэлс.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — САНДЕРЛЕНД 18:00



Этот сезон Сэм Эллардайс готовился начать в "Сандерленде", откуда транзитом через сборную Англии оказался в "Кристал Пэлас". В данный момент положению "котов" не позавидуешь — они выглядят, возможно, самым безнадежным аутсайдером. Это оставляет "орлам" хорошую возможность взять все три очка и вырваться из зоны вылета. Обе предыдущих встречи соперников на "Селхерст Парк" завершились победами "Сандерленда".



Защитнику Мамаду Сако еще предстоит набрать форму, прежде чем он сможет дебютировать за "Кристал Пэлас". Также пока не готов и Лука Миливоевич, а Джефф Шлюпп и Бакари Сако травмированы.



"Сандерленд" готов бросить в бой купленных у "Эвертона" Брайана Овьедо и Даррона Гибсона. Папи Джилободжи отбывает дисквалификацию.



ТОТТЕНХЭМ — МИДЛСБРО 20:30 Онлайн-трансляция



В минувший вторник "Тоттенхэма" споткнулся о "Сандерленд" (0:0) и теперь постарается вернуться в колею. Правда, "шпорам" придется потрудиться ради победы — на выезде только "Челси" и сами "шпоры" пропустили голов меньше, чем "Мидлсбро". В восьми последних выездах на "Уайт Харт Лэйн" с учетом всех соревнований "речники" ни разу не выиграли, потерпев пять поражений.



Защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз составит компанию Яну Вертонгену в лазарете. Также отсутствуют Киран Триппьер и Жорж-Кевин Нкуду.



"Мидлсбро" все еще вынужден обходиться без Джорджа Френда и Гастона Рамиреса. Калум Чемберс под вопросом. Адлен Гедиура к дебюту готов.