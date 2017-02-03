Гвардиола рассчитывает и на Агуэро, и на Жезуса

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заверил, что нападающий Серхио Агуэро занимает центральное место в его планах на будущее, но одновременно он рассчитывает и на Габриэля Жезуса.

Напомним, на матч последнего тура Премьер-Лиги против "Вест Хэма" Гвардиола предпочел выпустить Жезуса, а Агуэро оставил в запасе. 19-летний бразилец забил гол и отдал результативную передачу, тогда как его аргентинского конкурента по позиции пресса принялась активно сватать в "Реал".



Тем не менее, это не означает, что Гвардиола готов отказаться от услуг 28-летнего Агуэро. Испанский тренер рад возросшей конкуренции и по-прежнему высоко ценит Серхио.



"Большие клубы нуждаются во множестве нападающих. Серхио остается важнейшим или одним из самых важных игроков в нашей команде. Без него невозможно будет достичь успеха".



"Он сыграл во всех матчах за исключением матча против "Барселоны", что было тактическим решением, и матча против "Эвертона", когда он едва вернулся из Аргентины. Но в остальных матчах, когда он не был дисквалифицирован, он всегда играл и играл хорошо".



"Мы с самого начала знали, что в лице Жезуса у нас появится новичок. С учетом Келечи (Ихеаначо) и вингеров, у нас теперь семеро нападающих".



"В конце концов он (Жезус) присоединился к нам, он хорошо играет, и это причина, почему он играет вообще. Они могут играть вместе, могут играть по отдельности, Габриэль может сыграть слева — теперь у меня много вариантов".



"В трех матчах, что Габриэль сыграл, он многое продемонстрировал в плане желания, прессинга без мяча, активных действий с мячом, движения в штрафной".



"Даже когда он отходит в середину поля, он обладает способностью делиться мячом с партнерами. Мы очень им довольны. Ему только 19, поэтому он сможет значительно прибавить", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.