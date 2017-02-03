"Юнайтед" дозаявил Швайнштайгера на Лигу Европы

Бастиан Швайнштайгер Тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо сдержал свое слово и добавил полузащитника Бастиана Швайнштайгера в заявку на плей-офф Лиги Европы.

Напомним, первые месяцы этого сезона экс-капитан сборной Германии провел с резервом "красных дьяволов", что стало следствием нежелания Бастиана уходить с "Олд Траффорд" прошлым летом.

Однако высокий профессионализм Швайнштайгера позволил ему вернуться сперва к тренировкам первой команды, а затем и к матчам. В прошлый уикенд 32-летний немец даже отметился голом против "Уигана" в Кубке Англии.

После разгрома "латикс" Моуриньо пообещал, что Бастиан не покинет "Юнайтед" в зимнее трансферное окно и будет дозаявлен на Лигу Европы. И сегодня стало известно, что Жозе полностью сдержал свое слово.

Из заявки "дьяволов" были вычеркнуты Морган Шнайдерлен и Мемфис Депай, покинувшие клуб в январе, но были добавлены Швайнштайгер и недавно вернувшийся из аренды голкипер Жоэл Перейра.

При этом издание Manchester Evening News добавляет, что Перейра, дебютировавший за "Юнайтед" в кубковом матче против "Уигана", получил серьезную травму колена и теперь рискует пропустить месяцы.


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Швайнштайгер

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2017 21:20

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  1. dimon70 03.02.2017 22:08 # dimon70
    всё равно не поможет

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  2. gay-fan-gunner 03.02.2017 21:52 # gay-fan-gunner
    из мирового топчика на протяжении долгих лет после перехода в маню превратился в посмешище

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  3. fred-the-red 03.02.2017 21:46 # fred-the-red
    профессионал. не сдался. В ротацию самое то.

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  4. j-silver 03.02.2017 21:37 # j-silver
    Удачи

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  5. mancunia-planet 03.02.2017 21:23 # mancunia-planet
    удачи

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