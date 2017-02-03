"Юнайтед" дозаявил Швайнштайгера на Лигу Европы

Тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо сдержал свое слово и добавил полузащитника Бастиана Швайнштайгера в заявку на плей-офф Лиги Европы.

Напомним, первые месяцы этого сезона экс-капитан сборной Германии провел с резервом "красных дьяволов", что стало следствием нежелания Бастиана уходить с "Олд Траффорд" прошлым летом.



Однако высокий профессионализм Швайнштайгера позволил ему вернуться сперва к тренировкам первой команды, а затем и к матчам. В прошлый уикенд 32-летний немец даже отметился голом против "Уигана" в Кубке Англии.



После разгрома "латикс" Моуриньо пообещал, что Бастиан не покинет "Юнайтед" в зимнее трансферное окно и будет дозаявлен на Лигу Европы. И сегодня стало известно, что Жозе полностью сдержал свое слово.



Из заявки "дьяволов" были вычеркнуты Морган Шнайдерлен и Мемфис Депай, покинувшие клуб в январе, но были добавлены Швайнштайгер и недавно вернувшийся из аренды голкипер Жоэл Перейра.



При этом издание Manchester Evening News добавляет, что Перейра, дебютировавший за "Юнайтед" в кубковом матче против "Уигана", получил серьезную травму колена и теперь рискует пропустить месяцы.