Пирес: "Последняя возможность для "Арсенала" остаться в гонке"

Легенда "Арсенала" Робер Пирес считает, что в субботу у подопечных Арсена Венгера будет последняя возможность вмешаться в борьбу за чемпионский титул Премьер-Лиги.

В преддверии дерби на "Стэмфорд Бридж" "канониры" занимают третье место в таблице, отставая от лидера на девять очков. По мнению Пиреса, поражение в субботу не только лишит "Арсенала" шансов на титул, но и одновременно сделает "Челси" недосягаемым для всех преследователей.



"Думаю, это последняя возможность для "Арсенала" и последняя для Премьер-Лиги. Если "Челси" обыграет "Арсенал", думаю, Премьер-Лига будет полностью закончена".



"Челси" хорошо провел четыре последних месяца, но если "Арсенал" добьется победы над "Челси" на "Стэмфорд Бридж", все будет возможно. Концентрация "Арсенала" будет выше, а Санчес и Озил способны сделать нечто особенное на "Стэмфорд Бридж", — сообщил Пирес Sky Sports.