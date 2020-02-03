Пирес: "Последняя возможность для "Арсенала" остаться в гонке"

Арсен Венгер и Робер Пирес Легенда "Арсенала" Робер Пирес считает, что в субботу у подопечных Арсена Венгера будет последняя возможность вмешаться в борьбу за чемпионский титул Премьер-Лиги.

В преддверии дерби на "Стэмфорд Бридж" "канониры" занимают третье место в таблице, отставая от лидера на девять очков. По мнению Пиреса, поражение в субботу не только лишит "Арсенала" шансов на титул, но и одновременно сделает "Челси" недосягаемым для всех преследователей.

"Думаю, это последняя возможность для "Арсенала" и последняя для Премьер-Лиги. Если "Челси" обыграет "Арсенал", думаю, Премьер-Лига будет полностью закончена".

"Челси" хорошо провел четыре последних месяца, но если "Арсенал" добьется победы над "Челси" на "Стэмфорд Бридж", все будет возможно. Концентрация "Арсенала" будет выше, а Санчес и Озил способны сделать нечто особенное на "Стэмфорд Бридж", — сообщил Пирес Sky Sports.


Метки Арсенал, Пирес, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2017 21:00

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  1. dimon70 03.02.2017 22:04 # dimon70
    спецом так настраивает гг игроков,чтобы не развалились

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  2. abse 03.02.2017 21:17 # abse
    Даже если Арсенал победит завтра, все равно потом въебётся условному халлу и 3,14зда :)

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