Конте не считает, что чемпионская гонка окончена

Главный тренер "Челси" Антонио Конте выразил мнение, что чемпионская гонка Премьер-Лиги еще далеко не окончена.

На текущей неделе "синим" удалось нарастить свое преимущество над ближайшим преследователем до девяти очков. Впереди у "Челси" важнейший матч против одного из своих преследователей "Арсенала", и Конте предупреждает свою команду не расслабляться раньше времени.



"Произойти может что угодно. Нам важно оставаться на чеку. Если кто-нибудь думает, что сезон окончен, то я так не думаю".



"Я хочу, сохранить это напряжение, правильное напряжение. В прошлом мне доводилось сражаться за чемпионство, и я знаю, что мы должны оставаться очень внимательными. Впереди еще 15 матчей, и позади нас отличные команды".



"Важно помнить, как "Арсенал" обыграл нас. То бы плохой результат, 3:0 уже в первом тайме. Это до сих пор в моем сознании, я постоянно помню о том поражению. Надеюсь, и мои игроки не забыли об этом".



"Сейчас многое изменилось. Определенно, мы являемся командой. Мы хотим сыграть хороший матч завтра", — цитирует Конте Sky Sports.