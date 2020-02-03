Конте не считает, что чемпионская гонка окончена
Главный тренер "Челси" Антонио Конте выразил мнение, что чемпионская гонка Премьер-Лиги еще далеко не окончена.
На текущей неделе "синим" удалось нарастить свое преимущество над ближайшим преследователем до девяти очков. Впереди у "Челси" важнейший матч против одного из своих преследователей "Арсенала", и Конте предупреждает свою команду не расслабляться раньше времени.
"Произойти может что угодно. Нам важно оставаться на чеку. Если кто-нибудь думает, что сезон окончен, то я так не думаю".
"Я хочу, сохранить это напряжение, правильное напряжение. В прошлом мне доводилось сражаться за чемпионство, и я знаю, что мы должны оставаться очень внимательными. Впереди еще 15 матчей, и позади нас отличные команды".
"Важно помнить, как "Арсенал" обыграл нас. То бы плохой результат, 3:0 уже в первом тайме. Это до сих пор в моем сознании, я постоянно помню о том поражению. Надеюсь, и мои игроки не забыли об этом".
"Сейчас многое изменилось. Определенно, мы являемся командой. Мы хотим сыграть хороший матч завтра", — цитирует Конте Sky Sports.
03.02.2017 20:30
Просмотров: 1074
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
заметьте,пенсы теряют очки только с командами из топ-списка.завтра проверим версию на гунах
(ответить)
Завтра закончится
(ответить)
Походу пенсы завтра выхватять по самое немогу. Коста пешком ходит, азар потерялся, матич труп стал, фабрегас не обороняется. Гуннеры с их шустрыми неграми разорвут пенсоборону
(ответить)
Арсенал будет уничтожен.
(ответить)
Такая мысль появлялась лишь у Гвардиолы и Венгера, ребят, не привыкшим к реальным вызовам
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий