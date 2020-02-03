Конте не считает, что чемпионская гонка окончена

Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте выразил мнение, что чемпионская гонка Премьер-Лиги еще далеко не окончена.

На текущей неделе "синим" удалось нарастить свое преимущество над ближайшим преследователем до девяти очков. Впереди у "Челси" важнейший матч против одного из своих преследователей "Арсенала", и Конте предупреждает свою команду не расслабляться раньше времени.

"Произойти может что угодно. Нам важно оставаться на чеку. Если кто-нибудь думает, что сезон окончен, то я так не думаю".

"Я хочу, сохранить это напряжение, правильное напряжение. В прошлом мне доводилось сражаться за чемпионство, и я знаю, что мы должны оставаться очень внимательными. Впереди еще 15 матчей, и позади нас отличные команды".

"Важно помнить, как "Арсенал" обыграл нас. То бы плохой результат, 3:0 уже в первом тайме. Это до сих пор в моем сознании, я постоянно помню о том поражению. Надеюсь, и мои игроки не забыли об этом".

"Сейчас многое изменилось. Определенно, мы являемся командой. Мы хотим сыграть хороший матч завтра", — цитирует Конте Sky Sports.


Метки Арсенал, Коста, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2017 20:30

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Последние комментарии:




  1. dimon70 03.02.2017 20:53 # dimon70
    заметьте,пенсы теряют очки только с командами из топ-списка.завтра проверим версию на гунах

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  2. largo-winch 03.02.2017 20:45 # largo-winch
    Завтра закончится

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  3. j-silver 03.02.2017 20:39 # j-silver
    Походу пенсы завтра выхватять по самое немогу. Коста пешком ходит, азар потерялся, матич труп стал, фабрегас не обороняется. Гуннеры с их шустрыми неграми разорвут пенсоборону

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  4. nouefa 03.02.2017 20:33 # nouefa
    Арсенал будет уничтожен.

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  5. sisyazavr 03.02.2017 20:32 # sisyazavr
    Такая мысль появлялась лишь у Гвардиолы и Венгера, ребят, не привыкшим к реальным вызовам

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