Моуриньо: "Юнайтед" не будет тратить время на невозможные сделки"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что грядущим летом его клуб не будет впустую тратить время, пытаясь согласовать "невозможные сделки".

В прошлом исполнительный директор "красных дьяволов" Эд Вудворд неоднократно подвергался критике за то, что охотился за игроками вроде Цеска Фабрегаса, Серхио Рамоса, Неймара и Криштиану Роналду, вероятность переезда которых на "Олд Траффорд" изначально была минимальной.



Теперь, обещает Жозе, все будет по-другому. Грядущим летом "Юнайтед" будет претендовать только на тех игроков, чей переход имеет реальные шансы состояться.



"Думаю, не имеет совершенно никакого смысла говорить о трансферном окне в феврале. Трансферное окно открывается летом, а до лета мне нечего сказать вам".



"Я знаю, чего хочу. Я работаю со своими игроками семь месяцев или около того, и я знаю их лучше, чем шесть месяцев назад".



"Думаю, мы должны быть реалистами. Я знаю, что существуют невозможные цели. Мне не нравится, чтобы мои клубы участвовали в невозможных сделках. Это пустая трата времени. Интерес "Манчестер Юнайтед" — это подарок для игроков и их агентов, и это помогает им улучшить собственное положение".



"Я очень реалистичен, очень объективен. Мое руководство знает, в чем мы нуждаемся. От настоящего момента и до лета я буду сосредоточен на своих игроках, нашем клубе, наших фанатах ради достижения лучших результатов", — цитирует Моуриньо Manchester Evening News.