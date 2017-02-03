Венгер дважды пытался купить Канте

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что пытался дважды заполучить полузащитника "Челси" Нголо Канте, но оба раза терпел неудачу.

В прошлом сезоне 25-летний француз помог "Лестеру" сенсационно выиграть Премьер-Лигу, а в текущем розыгрыше уверенно ведет к чемпионству "Челси".



В субботу на "Стэмфорд Бридж" новая команда Канте постарается увеличить свой отрыв от конкурентов, обыграв "Арсенал". Главный тренер "канониров" Арсен Венгер жалеет, что не сумел заполучить такого полезного игрока.



"Канте оказал огромное влияние на Премьер-Лигу. Неслучайно, что "Челси" лидирует с ним в составе, а "Лестер" замахнулся на титул и даже его выиграл".



"Мы пытались его подписать, когда он выступал во Франции и когда выступал за "Лестер". Я не могу рассказать, почему у нас не получилось, но, думаю, все очевидно, если посмотреть, в какой клуб он ушел".



"Мне не хотелось бы вновь поднимать эту тему, потому что мы и так слишком часто говорим о трансферах, а объяснить абсолютно все не получится", - приводит слова Венгера Daily Mirror.