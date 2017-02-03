Венгер дважды пытался купить Канте

Нголо Канте Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что пытался дважды заполучить полузащитника "Челси" Нголо Канте, но оба раза терпел неудачу.

В прошлом сезоне 25-летний француз помог "Лестеру" сенсационно выиграть Премьер-Лигу, а в текущем розыгрыше уверенно ведет к чемпионству "Челси".

В субботу на "Стэмфорд Бридж" новая команда Канте постарается увеличить свой отрыв от конкурентов, обыграв "Арсенал". Главный тренер "канониров" Арсен Венгер жалеет, что не сумел заполучить такого полезного игрока.

"Канте оказал огромное влияние на Премьер-Лигу. Неслучайно, что "Челси" лидирует с ним в составе, а "Лестер" замахнулся на титул и даже его выиграл".

"Мы пытались его подписать, когда он выступал во Франции и когда выступал за "Лестер". Я не могу рассказать, почему у нас не получилось, но, думаю, все очевидно, если посмотреть, в какой клуб он ушел".

"Мне не хотелось бы вновь поднимать эту тему, потому что мы и так слишком часто говорим о трансферах, а объяснить абсолютно все не получится", - приводит слова Венгера Daily Mirror.



Метки Арсенал, Венгер, Канте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 03.02.2017 19:00

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Последние комментарии:




  1. thefa 03.02.2017 19:44 # thefa
    "Я не могу рассказать, почему у нас не получилось, но, думаю, все очевидно, если посмотреть, в какой клуб он ушел"

    Очевидно, конечно.

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  2. gidro-met 03.02.2017 19:30 # gidro-met
    Не мог обещать места в основе и достойной топаря зп ..веня такой вениамин

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  3. blackdreamer 03.02.2017 19:18 # blackdreamer
    просто не хватило 1 фунта перебить оффер челси
    40кк наскребли
    пуховик как всегда хотел купить всех
    хотел присутствовать когда зачинали месси

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  4. second005 03.02.2017 19:18 # second005
    Не пошёл в Арсенал, при условии, что они играют в ЛЧ, а Челси нет) Веня зашкварник лютый)

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  5. j-silver 03.02.2017 19:16 # j-silver
    Даже лестеру проиграл, лолбля, при том что канте тоже француз
    Эх сеня, ну что ты сука за неудачник стал

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  6. lancerlancer1 03.02.2017 19:12 # lancerlancer1
    кого он только не хотел купить вахахах ну артист яепу

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  7. aktan 03.02.2017 19:09 # aktan
    Все знают почему игроки не идут в арсенал.

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  8. dimon70 03.02.2017 19:03 # dimon70
    Сеня следил и пытался.найдите ключевые слова

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  9. shera27 03.02.2017 19:01 # shera27
    хорошо что этого днаря не взяли за копейки, а купили топаря джаку

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