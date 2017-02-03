Эйди Бутройд возглавил молодежную сборную Англии

Новым главным тренером молодежной сборной Англии на постоянной основе был назначен 45-летний Эйди Бутройд.

Напомним, после увольнения Сэма Эллардайса в сентябре FA поручила первую сборную Англии Гарету Саутгейту, который на тот момент возглавлял молодежную команду.



Позже Саутгейт был утвержден постоянным рулевым "трех львов", а Ассоциации пришлось искать замену Гарету в молодежке.



Выбор FA очевидным образом пал на Бутройда, который с сентября на временной основе замещал Саутгейта в молодежной сборной (U-21), а до этого поработал с командами 19-летних и 20-летних.



Отметим, что под руководством экс-тренера "Уотфорда", "Ковентри", "Колчестера" и "Нортхэмптона" молодые англичане успели провести два матча в отборе к Евро-2017, выиграв оба.



"Я работаю на FA уже три года, так что это логичный шаг", — сообщил Бутройд после своего нового назначения.