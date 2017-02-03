Фабрегас планирует завершить карьеру в МЛС

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас не исключил своего переезда в Китай, но завершить карьеру планирует в МЛС.

Ранее зимой сразу два бывших одноклубника Фабрегаса по "Челси" - Джон Оби Микел и Оскар - отправились на заработки в Китай, поддавшись на соблазнительный в финансовом плане контракт.



Сеск не исключает, что в обозримом будущем отправится тем же маршрутом, но на заключительную часть карьеру у испанца другие планы – уехать в МЛС.



"Как только я пойму, что больше не соответствуют уровню игры в Европы, я планирую уехать в США. Да, переезд в Китай исключать нельзя, но пока у меня такие планы", - приводит слова Фабрегаса Goal.