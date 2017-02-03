Фабрегас планирует завершить карьеру в МЛС

Сеск Фабрегас и Антонио Конте Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас не исключил своего переезда в Китай, но завершить карьеру планирует в МЛС.

Ранее зимой сразу два бывших одноклубника Фабрегаса по "Челси" - Джон Оби Микел и Оскар - отправились на заработки в Китай, поддавшись на соблазнительный в финансовом плане контракт.

Сеск не исключает, что в обозримом будущем отправится тем же маршрутом, но на заключительную часть карьеру у испанца другие планы – уехать в МЛС.

"Как только я пойму, что больше не соответствуют уровню игры в Европы, я планирую уехать в США. Да, переезд в Китай исключать нельзя, но пока у меня такие планы", - приводит слова Фабрегаса Goal.



Метки МЛС, Фабрегас, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 03.02.2017 17:00

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