Венгер отправится на трибуну с фанатами "Челси"

Арсен Венгер Ввиду своей дисквалификации, наставник "Арсенала" Арсен Венгер будет вынужден отправиться на трибуну с болельщиками "Челси" во время субботнего матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж".

Как известно, позади только половина из тех четырех матчей, в течение которых Венгеру запрещено находится возле скамейки из-за того, что он оскорбил и толкнул четвертого арбитра в недавнем противостоянии с "Бернли".

Таким образом, Арсен вынужден наблюдать за игрой своей команды и отдавать указания по беспроводной связи с трибун. Субботнее дерби против лидеров Премьер-Лиги Венгер, наверняка, предпочел бы посмотреть из директорской ложи, но этому есть одна проблема.

Дело в том, что на "Стэмфорд Бридж" директорская ложа расположена на противоположной стороне от раздевалок. Венгер, естественно, не захочет упускать возможность поговорить с командой в перерыве столь важного матча, а это заставит его избрать иное место дислокации на стадионе.

Как сообщает Sky Sports, скорее всего, Венгер расположится посреди Восточной трибуны, над подтрибунным тоннелем. За безопасностью Арсена будут следит стюарды, а также собственный сотрудник "Арсенала", потому что находиться французскому тренеру предстоит в гуще фанатов "Челси".


Метки Арсенал, Венгер, Премьер-Лига, стадионы, Стэмфорд Бридж, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2017 16:00

Количество просмотров Просмотров: 2818

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  1. blackdreamer 03.02.2017 17:52 # blackdreamer
    свингер просто любит помесить дермецо
    а тут такая возможность
    возьмет еще с собой сафа и какую то лигенду щелсей
    хм постойте в щелсей то лигенд нету ваххахахахахах

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  2. shaldyk 03.02.2017 17:20 # shaldyk
    Дебилы, кого вы дурите. Ист лоу это семейная трибуна, там пенсионеры и родители с детьми сидят. А прямо над выходом из раздевалок вообще место, где сидят журналисты. Какая опасность может исходить от вышеперечисленной категории людей?

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  3. timur18 03.02.2017 17:20 # timur18
    Венгер завтра узнает, как сильно фанаты Челси любят его маму, жену и всю его семью.

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  4. parlor3 03.02.2017 16:40 # parlor3
    Будем надеяться что ему в голову случайно прилетит бензопила или молот, хоть что нибуть!!!

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  5. asnural 03.02.2017 16:33 # asnural
    Как он там в таком шуме будет давать указания?

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  6. rommkaq1- 03.02.2017 16:25 # rommkaq1-
    что ему к пиву купить, круасан?

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  7. martingor 03.02.2017 16:15 # martingor
    А что комсомольский еврейчик не может его взять к себе в ложу

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  8. reeker 03.02.2017 16:13 # reeker
    Толкнул четвёртого арбитра - получил четыре матча дисквы.Классика.

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  9. largo-winch 03.02.2017 16:11 # largo-winch
    интересно, рядом со стадионом продают зонты или дождевой плащ?

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  10. j-silver 03.02.2017 16:07 # j-silver
    Та он просто ссыт к своим фанатам идти после того, как прочитал, как они его хейтят на фапле. Понимает что у пенсов безопаснее будет

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  11. farot 03.02.2017 16:04 # farot
    в дождевике придет небось

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  12. gidro-met 03.02.2017 16:02 # gidro-met
    хаха, зинасилуют ватника)

    а так то старика жаль, старается..на пенсию внукам заработать и трофей какой завоевать

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  13. barstreetboy 03.02.2017 16:00 # barstreetboy
    Первый

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