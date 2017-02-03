Венгер отправится на трибуну с фанатами "Челси"

Ввиду своей дисквалификации, наставник "Арсенала" Арсен Венгер будет вынужден отправиться на трибуну с болельщиками "Челси" во время субботнего матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж".

Как известно, позади только половина из тех четырех матчей, в течение которых Венгеру запрещено находится возле скамейки из-за того, что он оскорбил и толкнул четвертого арбитра в недавнем противостоянии с "Бернли".



Таким образом, Арсен вынужден наблюдать за игрой своей команды и отдавать указания по беспроводной связи с трибун. Субботнее дерби против лидеров Премьер-Лиги Венгер, наверняка, предпочел бы посмотреть из директорской ложи, но этому есть одна проблема.



Дело в том, что на "Стэмфорд Бридж" директорская ложа расположена на противоположной стороне от раздевалок. Венгер, естественно, не захочет упускать возможность поговорить с командой в перерыве столь важного матча, а это заставит его избрать иное место дислокации на стадионе.



Как сообщает Sky Sports, скорее всего, Венгер расположится посреди Восточной трибуны, над подтрибунным тоннелем. За безопасностью Арсена будут следит стюарды, а также собственный сотрудник "Арсенала", потому что находиться французскому тренеру предстоит в гуще фанатов "Челси".