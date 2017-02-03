Венгер отправится на трибуну с фанатами "Челси"
Ввиду своей дисквалификации, наставник "Арсенала" Арсен Венгер будет вынужден отправиться на трибуну с болельщиками "Челси" во время субботнего матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж".
Как известно, позади только половина из тех четырех матчей, в течение которых Венгеру запрещено находится возле скамейки из-за того, что он оскорбил и толкнул четвертого арбитра в недавнем противостоянии с "Бернли".
Таким образом, Арсен вынужден наблюдать за игрой своей команды и отдавать указания по беспроводной связи с трибун. Субботнее дерби против лидеров Премьер-Лиги Венгер, наверняка, предпочел бы посмотреть из директорской ложи, но этому есть одна проблема.
Дело в том, что на "Стэмфорд Бридж" директорская ложа расположена на противоположной стороне от раздевалок. Венгер, естественно, не захочет упускать возможность поговорить с командой в перерыве столь важного матча, а это заставит его избрать иное место дислокации на стадионе.
Как сообщает Sky Sports, скорее всего, Венгер расположится посреди Восточной трибуны, над подтрибунным тоннелем. За безопасностью Арсена будут следит стюарды, а также собственный сотрудник "Арсенала", потому что находиться французскому тренеру предстоит в гуще фанатов "Челси".
03.02.2017 16:00
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Последние комментарии:
свингер просто любит помесить дермецо
а тут такая возможность
возьмет еще с собой сафа и какую то лигенду щелсей
хм постойте в щелсей то лигенд нету ваххахахахахах
(ответить)
Дебилы, кого вы дурите. Ист лоу это семейная трибуна, там пенсионеры и родители с детьми сидят. А прямо над выходом из раздевалок вообще место, где сидят журналисты. Какая опасность может исходить от вышеперечисленной категории людей?
(ответить)
Венгер завтра узнает, как сильно фанаты Челси любят его маму, жену и всю его семью.
(ответить)
Будем надеяться что ему в голову случайно прилетит бензопила или молот, хоть что нибуть!!!
(ответить)
Как он там в таком шуме будет давать указания?
(ответить)
что ему к пиву купить, круасан?
(ответить)
А что комсомольский еврейчик не может его взять к себе в ложу
(ответить)
Толкнул четвёртого арбитра - получил четыре матча дисквы.Классика.
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интересно, рядом со стадионом продают зонты или дождевой плащ?
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Та он просто ссыт к своим фанатам идти после того, как прочитал, как они его хейтят на фапле. Понимает что у пенсов безопаснее будет
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в дождевике придет небось
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хаха, зинасилуют ватника)
а так то старика жаль, старается..на пенсию внукам заработать и трофей какой завоевать
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Первый
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