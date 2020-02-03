Марк Хьюз подтвердил, что Берахино был дисквалифицирован за допинг

Сэйдо Берахино Наставник "Стоука" Марк Хьюз подтвердил, что его новичок Сэйдо Берахино действительно отбыл дисквалификацию в условиях секретности за допинг.

Напомним, сегодня утром издание Daily Mail опубликовало сенсационный материал о том, что в сентябре экс-нападающий молодежной сборной Англии, еще будучи игроком "Вест Бромвича", провалил допинг-тест — в организме Берахино были обнаружены следы наркотиков.

На своей сегодняшней пресс-конференции Хьюз не стал отпираться и признал, что Берахино, обошедшийся "гончарам" в 12 миллионов фунтов, действительно был дисквалифицирован на восемь недель.

"Мы об этом несомненно знали — там был дисциплинарный процесс со стороны FA, и Сэйдо, как мне известно, получил дисквалификацию на восемь недель. Мы были в курсе этого перед тем, как приобрели его".

"Если вы хотите больше деталей, вам, наверное, стоит обратиться к его бывшему клубу. Мы не в том положении, чтобы делиться какими-либо дополнительными деталями, которых у нас нет".

"У него были проблемы со своим предыдущим клубом на протяжении 18 месяцев, и данная история была частью этого. Как и в случае со всеми игроками, мы анализировали его, прежде чем купить, и мы совершенно не изменили свое мнение о нем (когда узнали о допинге). Мы довольны им, и он предвкушает завтрашний матч", — цитирует Хьюза The Guardian.


Метки Берахино, Вест Бромвич, Стоук, Хьюз

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2017 15:00

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  1. mancunia-planet 03.02.2017 15:14 # mancunia-planet
    какая на_уй секретность, педерация футбола сплошь убл_дки

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  2. j-silver 03.02.2017 15:09 # j-silver
    Героин и клей с винтом
    А мю все на шестом

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  3. meshuggah 03.02.2017 15:07 # meshuggah
    идеален для колбасы

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  4. j-silver 03.02.2017 15:07 # j-silver
    Шмаль таблетки кокаин
    Челси вновь непобедим

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  5. vyrentz 03.02.2017 15:05 # vyrentz
    Алкоголь, таблетки, план
    Бераино - наркоман

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