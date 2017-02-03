Ян Эйр досрочно уходит из "Ливерпуля"

Исполнительный директор "Ливерпуля" Ян Эйр покинет мерсисайдский клуб на три месяца раньше, чем планировалось изначально.

Напомним, о планах Эйра, отработавшего на "Энфилде" 10 лет, уйти стало известно еще в марте 2016. В связи с этим владельцы клуба затеяли реорганизацию в руководстве и вскоре создали должность спортивного директора, на которую заступил Майкл Эдвардс.



Изначально уход Яна планировался на май 2017, однако сейчас ему было позволено сложить свои полномочия уже в конце февраля. Это связано с тем, что 53-летний Эйр хочет пораньше взяться за свою новую работу — спортивного директора "Мюнхен 1860" из второй Бундеслиги.



Как отмечает The Guardian, владельцы "Ливерпуля" из компании Fenway Sports Group почти определились с заменой для Эйра. Новый исполнительный директор приступит к работе во время предсезонного периода.