Ян Эйр досрочно уходит из "Ливерпуля"
Исполнительный директор "Ливерпуля" Ян Эйр покинет мерсисайдский клуб на три месяца раньше, чем планировалось изначально.
Напомним, о планах Эйра, отработавшего на "Энфилде" 10 лет, уйти стало известно еще в марте 2016. В связи с этим владельцы клуба затеяли реорганизацию в руководстве и вскоре создали должность спортивного директора, на которую заступил Майкл Эдвардс.
Изначально уход Яна планировался на май 2017, однако сейчас ему было позволено сложить свои полномочия уже в конце февраля. Это связано с тем, что 53-летний Эйр хочет пораньше взяться за свою новую работу — спортивного директора "Мюнхен 1860" из второй Бундеслиги.
Как отмечает The Guardian, владельцы "Ливерпуля" из компании Fenway Sports Group почти определились с заменой для Эйра. Новый исполнительный директор приступит к работе во время предсезонного периода.
03.02.2017 14:15
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жаль, что не доработал...
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Спасает колбасу, молитесь за него лузерпуль
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Совсем скатился далбич, даже с нонеймами разучился договариваться.
Лан, кто там в сауте исполнительный директор? Давно пора было сделать это.
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Fenway Sports Group Niang Ji Ho Huita компания
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Я не понял, это зрада или перемога?
Скорее второе, теперь не будет топчиков типа Аквилани, Кэрола, Даунинга, Борини, Аспаса, Балотелли... УРА, НАХУЙ!
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Не выдержал позора. Можно понять мужика
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лидер, легенда, captain.
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охуенные контракты подписывал...с данкен донатс, сабвей, спасибо за все, брат
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Легенда по закупке топарей !
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Мюнхен 1860 - пусть земля ему будет пухом!
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Спортивный директор во второй бундеслиге получает больше чем исполнительный в ливере? Не верю
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пздц Мюнхену 1860 (
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