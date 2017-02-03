Ян Эйр досрочно уходит из "Ливерпуля"

Ян Эйр Исполнительный директор "Ливерпуля" Ян Эйр покинет мерсисайдский клуб на три месяца раньше, чем планировалось изначально.

Напомним, о планах Эйра, отработавшего на "Энфилде" 10 лет, уйти стало известно еще в марте 2016. В связи с этим владельцы клуба затеяли реорганизацию в руководстве и вскоре создали должность спортивного директора, на которую заступил Майкл Эдвардс.

Изначально уход Яна планировался на май 2017, однако сейчас ему было позволено сложить свои полномочия уже в конце февраля. Это связано с тем, что 53-летний Эйр хочет пораньше взяться за свою новую работу — спортивного директора "Мюнхен 1860" из второй Бундеслиги.

Как отмечает The Guardian, владельцы "Ливерпуля" из компании Fenway Sports Group почти определились с заменой для Эйра. Новый исполнительный директор приступит к работе во время предсезонного периода.


Метки Ливерпуль, Эйр

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2017 14:15

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  1. manutd-20champ 03.02.2017 15:16 # manutd-20champ
    жаль, что не доработал...

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  2. mu-fc 03.02.2017 15:10 # mu-fc
    Спасает колбасу, молитесь за него лузерпуль

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  3. gerrard08 03.02.2017 14:52 # gerrard08
    Совсем скатился далбич, даже с нонеймами разучился договариваться.
    Лан, кто там в сауте исполнительный директор? Давно пора было сделать это.

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  4. selfish 03.02.2017 14:46 # selfish
    Fenway Sports Group Niang Ji Ho Huita компания

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  5. vyrentz 03.02.2017 14:40 # vyrentz
    Я не понял, это зрада или перемога?
    Скорее второе, теперь не будет топчиков типа Аквилани, Кэрола, Даунинга, Борини, Аспаса, Балотелли... УРА, НАХУЙ!

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  6. j-silver 03.02.2017 14:36 # j-silver
    Не выдержал позора. Можно понять мужика

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  7. mdfjvnlabngmlas 03.02.2017 14:32 # mdfjvnlabngmlas
    лидер, легенда, captain.

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  8. jbannon 03.02.2017 14:29 # jbannon
    охуенные контракты подписывал...с данкен донатс, сабвей, спасибо за все, брат

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  9. winslow 03.02.2017 14:24 # winslow
    Легенда по закупке топарей !

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  10. karnivool 03.02.2017 14:23 # karnivool
    Мюнхен 1860 - пусть земля ему будет пухом!

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  11. l-freeman 03.02.2017 14:21 # l-freeman
    Спортивный директор во второй бундеслиге получает больше чем исполнительный в ливере? Не верю

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  12. mancunia-planet 03.02.2017 14:20 # mancunia-planet
    пздц Мюнхену 1860 (

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