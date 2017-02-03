Рэмси выбыл до конца февраля

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси пополнил лазарет "канониров". Из-за травмы икроножной мышцы валлиец пропустит три недели.

Напомним, что после двух результативных ошибок Рэмси потребовалась вынужденная замена в поединке против "Уотфорда" в середине недели. Это событие поклонники "Арсенала" встретили даже с одобрением.



На пресс-конференции в пятницу рулевой "канониров" Арсен Венгер рассказал, что на восстановление Аарону потребуется три недели. Таким образом, Рэмси пропустит первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Баварией", а также ответственный визит к "Челси" в ближайшие выходные в рамках Премьер-Лиги.



"Я бы сказал, что ему понадобится три недели. Сейчас у нас вообще мало полузащитников, но я думаю, что мы можем задействовать молодых игроков, которые справятся со своей задачей".



"Мы можем рассчитывать на Рене Аделаиде, Мэйтленда-Найлза, у нас остаются Окслейд-Чемберлен и Алекс Ивоби. Мохамед Эльнени вернется после завершения Кубка Африки, поэтому варианты у нас есть", - цитирует Венгера Daily Mirror.