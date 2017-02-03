Рэмси выбыл до конца февраля

Аарон Рэмзи Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси пополнил лазарет "канониров". Из-за травмы икроножной мышцы валлиец пропустит три недели.

Напомним, что после двух результативных ошибок Рэмси потребовалась вынужденная замена в поединке против "Уотфорда" в середине недели. Это событие поклонники "Арсенала" встретили даже с одобрением.

На пресс-конференции в пятницу рулевой "канониров" Арсен Венгер рассказал, что на восстановление Аарону потребуется три недели. Таким образом, Рэмси пропустит первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Баварией", а также ответственный визит к "Челси" в ближайшие выходные в рамках Премьер-Лиги.

"Я бы сказал, что ему понадобится три недели. Сейчас у нас вообще мало полузащитников, но я думаю, что мы можем задействовать молодых игроков, которые справятся со своей задачей".

"Мы можем рассчитывать на Рене Аделаиде, Мэйтленда-Найлза, у нас остаются Окслейд-Чемберлен и Алекс Ивоби. Мохамед Эльнени вернется после завершения Кубка Африки, поэтому варианты у нас есть", - цитирует Венгера Daily Mirror.



Метки Арсенал, Рэмси, травмы

Автор foxmcfc   

Дата 03.02.2017 14:00

Количество просмотров Просмотров: 803

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  1. selfish 03.02.2017 14:47 # selfish
    здоровье

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  2. vyrentz 03.02.2017 14:42 # vyrentz
    Какого года?

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  3. toledo 03.02.2017 14:29 # toledo
    маловато

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  4. mata-hazard 03.02.2017 14:28 # mata-hazard
    Не смешно уже. Реально клуб каличей. Или игроки уже настолько свыклись с безтрофейностью, что не хотят жопу рвать за клуб.

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  5. karnivool 03.02.2017 14:26 # karnivool
    Рене Аделаиде, Мэйтленда-Найлза

    ггшники, вам пicда!

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  6. johnny1905 03.02.2017 14:19 # johnny1905
    И в апреле ждем типичное вью Вени, про травмы)

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  7. noel-gitman 03.02.2017 14:03 # noel-gitman
    Хорошие новости

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  8. j-silver 03.02.2017 14:03 # j-silver
    Это карма, так бывает (нет)

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  9. hammersmith 03.02.2017 14:01 # hammersmith
    рамсанул

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  10. reeker 03.02.2017 14:01 # reeker
    Как раз самое время лишиться шансов на трофеи.Типикал аснл.

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