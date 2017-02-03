Рэмси выбыл до конца февраля
Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси пополнил лазарет "канониров". Из-за травмы икроножной мышцы валлиец пропустит три недели.
Напомним, что после двух результативных ошибок Рэмси потребовалась вынужденная замена в поединке против "Уотфорда" в середине недели. Это событие поклонники "Арсенала" встретили даже с одобрением.
На пресс-конференции в пятницу рулевой "канониров" Арсен Венгер рассказал, что на восстановление Аарону потребуется три недели. Таким образом, Рэмси пропустит первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Баварией", а также ответственный визит к "Челси" в ближайшие выходные в рамках Премьер-Лиги.
"Я бы сказал, что ему понадобится три недели. Сейчас у нас вообще мало полузащитников, но я думаю, что мы можем задействовать молодых игроков, которые справятся со своей задачей".
"Мы можем рассчитывать на Рене Аделаиде, Мэйтленда-Найлза, у нас остаются Окслейд-Чемберлен и Алекс Ивоби. Мохамед Эльнени вернется после завершения Кубка Африки, поэтому варианты у нас есть", - цитирует Венгера Daily Mirror.
03.02.2017 14:00
Просмотров: 803
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
здоровье
(ответить)
Какого года?
(ответить)
маловато
(ответить)
Не смешно уже. Реально клуб каличей. Или игроки уже настолько свыклись с безтрофейностью, что не хотят жопу рвать за клуб.
(ответить)
Рене Аделаиде, Мэйтленда-Найлза
ггшники, вам пicда!
(ответить)
И в апреле ждем типичное вью Вени, про травмы)
(ответить)
Хорошие новости
(ответить)
Это карма, так бывает (нет)
(ответить)
рамсанул
(ответить)
Как раз самое время лишиться шансов на трофеи.Типикал аснл.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий