Фабрегас всегда будет благодарен "Арсеналу"

Венгер и Фабрегас Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас заявил, что всегда будет благодарен "Арсеналу" и лично главному тренеру "канониров" Арсену Венгеру.

В ближайшую субботу "канониры" отправятся на "Стэмфорд Бридж", а это означает, что Фабрегас может снова сыграть против команды, в которой провел 8 лет и дорос до статуса капитана.

Несмотря на то, что поклонники "Арсенала" до сих пор не могут простить Сеску уход в "Барселону" в 2011 году, испанец благодарен лондонскому клубу за оказанное доверие и шанс проявить себя.

"Меня не волнует, что говорят посторонние люди, я всегда буду благодарен "Арсеналу", и моя позиция не изменится. Эта команда поверила в меня больше всех, а Арсен Венгер дал мне буквально все".

"Без них я бы не стал чемпионом Мира и победителем Чемпионата Европы. И, разумеется, я бы не добился того, чего добился. Я буду вечно благодарен этому клубу", - приводит слова Фабрегаса ESPN.



Метки Арсенал, Венгер, Фабрегас, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 03.02.2017 13:00

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  1. shmit 03.02.2017 13:17 # shmit
    Бля как такого топаря можно было отпустить в барсу да еще и за копейки
    Далее еще больший зашквар когда не воспользовались правом выкупа и отпустили к пенсам которым он чемпик на блюдце принес

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  2. vyrentz 03.02.2017 13:03 # vyrentz
    Таких "благодарных" у ГГ целый вагон

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  3. slashart 03.02.2017 13:03 # slashart
    быстро они для него стали "посторонними людьми" ((

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