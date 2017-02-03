Фабрегас всегда будет благодарен "Арсеналу"
Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас заявил, что всегда будет благодарен "Арсеналу" и лично главному тренеру "канониров" Арсену Венгеру.
В ближайшую субботу "канониры" отправятся на "Стэмфорд Бридж", а это означает, что Фабрегас может снова сыграть против команды, в которой провел 8 лет и дорос до статуса капитана.
Несмотря на то, что поклонники "Арсенала" до сих пор не могут простить Сеску уход в "Барселону" в 2011 году, испанец благодарен лондонскому клубу за оказанное доверие и шанс проявить себя.
"Меня не волнует, что говорят посторонние люди, я всегда буду благодарен "Арсеналу", и моя позиция не изменится. Эта команда поверила в меня больше всех, а Арсен Венгер дал мне буквально все".
"Без них я бы не стал чемпионом Мира и победителем Чемпионата Европы. И, разумеется, я бы не добился того, чего добился. Я буду вечно благодарен этому клубу", - приводит слова Фабрегаса ESPN.
03.02.2017 13:00
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Последние комментарии:
Бля как такого топаря можно было отпустить в барсу да еще и за копейки
Далее еще больший зашквар когда не воспользовались правом выкупа и отпустили к пенсам которым он чемпик на блюдце принес
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Таких "благодарных" у ГГ целый вагон
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быстро они для него стали "посторонними людьми" ((
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