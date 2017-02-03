Серхио Агуэро счастлив в "Сити"
Агент нападающего Серхио Агуэро заверил, что его клиент счастлив в "Манчестер Сити" и никуда не собирается уходить.
В этом сезоне главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола уже неоднократно оставлял своего аргентинского бомбардира вне стартового состава, и каждый раз это сопровождалось спекуляциями насчет будущего Агуэро — достаточно вспомнить матч Лиги Чемпионов против "Баварии", проигранный "Сити" со счетом 4:0.
В минувшую среду Гвардиола вновь оставил Серхио на лавке, а с первых минут выпустил 19-летнего Габриэля Жезуса, который сполна оправдал доверие тренера, отметившись голом и результативной передачей. В прессе же, тем временем, появились слухи о готовности "горожан" обсудить продажу Агуэро в "Реал".
Однако Агуэро не видит в конкуренции с Жезусом никаких проблем и готов сражаться за свое будущее в "Сити".
"Да, он очень, очень счастлив — он будет здесь в следующем сезоне. Никаких проблем, Серхио готов к конкуренции за место в составе", — сообщил агент Эрнан Регуэра The Guardian.
03.02.2017 12:00
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тебе платят как в Китае, команда сама выходит в ЛЧ без тебя..молодой поцан 19 летний клепает банки. Сидишь смотришь просто и всё. Иногда можно и выйти для ротации побегать в изи-матче.
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