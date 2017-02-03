Венгер нашел "нового Анри" для "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил свой интерес к нападающему "Монако" Килиану Мбаппе, заверив, что из юноши может получиться новый Тьерри Анри.

18-летний Мбаппе, дебютировавший в Лиге 1 еще два года назад, стал самым молодым игроком "Монако", поражавшем сетку ворот соперника. Этот статус Килиан отобрал именно у Анри.



По словам Венгера, он внимательно следит за тинейджером, на счету которого 3 гола и 6 результативных передач в текущем сезоне. Более того, со временем Арсен надеется перехватить соотечественника у конкурентов.



"Он, конечно, не копия Анри, но обладает аналогичными качествами. По потенциалу он близок к Тьерри, это правда. Если Мбаппе сохранит должный уровень мотивации в течение двух-трех лет, то это будет очень перспективный футболист".



"Ребята, не обладающие большим талантом, обычно не играют в Лиге 1 в 18 лет. У Мбаппе взрывная скорость, он может вступить в дриблинг и обойти соперника. В этом плане он тоже напоминает мне Тьерри".



"Могу сказать, что мы следим за его развитием, хотя совсем недавно он продлил свой контракт. Соответственно, только "Монако" может распоряжаться его будущим. Но, повторюсь, он действительно может стать новым Тьерри Анри", - цитирует Венгера The Independent.