Венгер нашел "нового Анри" для "Арсенала"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил свой интерес к нападающему "Монако" Килиану Мбаппе, заверив, что из юноши может получиться новый Тьерри Анри.
18-летний Мбаппе, дебютировавший в Лиге 1 еще два года назад, стал самым молодым игроком "Монако", поражавшем сетку ворот соперника. Этот статус Килиан отобрал именно у Анри.
По словам Венгера, он внимательно следит за тинейджером, на счету которого 3 гола и 6 результативных передач в текущем сезоне. Более того, со временем Арсен надеется перехватить соотечественника у конкурентов.
"Он, конечно, не копия Анри, но обладает аналогичными качествами. По потенциалу он близок к Тьерри, это правда. Если Мбаппе сохранит должный уровень мотивации в течение двух-трех лет, то это будет очень перспективный футболист".
"Ребята, не обладающие большим талантом, обычно не играют в Лиге 1 в 18 лет. У Мбаппе взрывная скорость, он может вступить в дриблинг и обойти соперника. В этом плане он тоже напоминает мне Тьерри".
"Могу сказать, что мы следим за его развитием, хотя совсем недавно он продлил свой контракт. Соответственно, только "Монако" может распоряжаться его будущим. Но, повторюсь, он действительно может стать новым Тьерри Анри", - цитирует Венгера The Independent.
03.02.2017 11:00
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Последние комментарии:
Проходили уже
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Ну когда уже нашёл всех молодых Месси, то можно и за Анри приниматься.
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Арсенал нашел нового Венгера
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Вене пора сваливать на пенсию
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Свингер в своём стиле. А калониры хавают.
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каждый год находит
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опять хочет вернуть времена безудержных гей вечеринок
найди лучше нью лорда бендера , даиби , аршавина
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имя не звучит у него, не быть звездой
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Больше на диаби похож
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Б*ять, да это же черный Оксимирон!
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это уже второй новый Анри.
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Да уйди уже блин
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поздно уже искать новых Анри, винегрету нужно прямо сейчас выдать результат в виде достойного трофея и сразу на пенсию...
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Норм, осталось еще нового бергкампа и нового пиреса найти
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Старый норкоман
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