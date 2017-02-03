Венгер нашел "нового Анри" для "Арсенала"

Килиан Мбаппе Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил свой интерес к нападающему "Монако" Килиану Мбаппе, заверив, что из юноши может получиться новый Тьерри Анри.

18-летний Мбаппе, дебютировавший в Лиге 1 еще два года назад, стал самым молодым игроком "Монако", поражавшем сетку ворот соперника. Этот статус Килиан отобрал именно у Анри.

По словам Венгера, он внимательно следит за тинейджером, на счету которого 3 гола и 6 результативных передач в текущем сезоне. Более того, со временем Арсен надеется перехватить соотечественника у конкурентов.

"Он, конечно, не копия Анри, но обладает аналогичными качествами. По потенциалу он близок к Тьерри, это правда. Если Мбаппе сохранит должный уровень мотивации в течение двух-трех лет, то это будет очень перспективный футболист".

"Ребята, не обладающие большим талантом, обычно не играют в Лиге 1 в 18 лет. У Мбаппе взрывная скорость, он может вступить в дриблинг и обойти соперника. В этом плане он тоже напоминает мне Тьерри".

"Могу сказать, что мы следим за его развитием, хотя совсем недавно он продлил свой контракт. Соответственно, только "Монако" может распоряжаться его будущим. Но, повторюсь, он действительно может стать новым Тьерри Анри", - цитирует Венгера The Independent.



Метки Арсенал, Венгер, Мбаппе, Монако

Автор foxmcfc   

Дата 03.02.2017 11:00

Количество просмотров Просмотров: 2440

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  1. sancho232 03.02.2017 13:25 # sancho232
    Проходили уже

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  2. mata-hazard 03.02.2017 13:22 # mata-hazard
    Ну когда уже нашёл всех молодых Месси, то можно и за Анри приниматься.

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  3. mu-fc 03.02.2017 13:03 # mu-fc
    Арсенал нашел нового Венгера

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  4. moskofidi 03.02.2017 12:40 # moskofidi
    Вене пора сваливать на пенсию

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  5. chelsea88 03.02.2017 12:15 # chelsea88
    Свингер в своём стиле. А калониры хавают.

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  6. dnb 03.02.2017 12:08 # dnb
    каждый год находит

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  7. blackdreamer 03.02.2017 12:04 # blackdreamer
    опять хочет вернуть времена безудержных гей вечеринок
    найди лучше нью лорда бендера , даиби , аршавина

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  8. yxaxaxaxaxa 03.02.2017 11:54 # yxaxaxaxaxa
    имя не звучит у него, не быть звездой

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  9. redwhitegun 03.02.2017 11:50 # redwhitegun
    Больше на диаби похож

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  10. vyrentz 03.02.2017 11:45 # vyrentz
    Б*ять, да это же черный Оксимирон!

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  11. largo-winch 03.02.2017 11:31 # largo-winch
    это уже второй новый Анри.

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  12. lites 03.02.2017 11:24 # lites
    Да уйди уже блин

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  13. mancunia-planet 03.02.2017 11:21 # mancunia-planet
    поздно уже искать новых Анри, винегрету нужно прямо сейчас выдать результат в виде достойного трофея и сразу на пенсию...

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  14. j-silver 03.02.2017 11:09 # j-silver
    Норм, осталось еще нового бергкампа и нового пиреса найти

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  15. reddevil13 03.02.2017 11:03 # reddevil13
    Старый норкоман

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