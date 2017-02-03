Берахино отбыл секретную дисквалификацию за допинг

В сентябре прошлого года нападающий "Стоука" Сэйдо Берахино, еще будучи игроком "Вест Бромвича", провалил допинг-тест и был приговорен к секретной дисквалификации.

Напомним, в январе "гончарам" удалось приобрести бывшего игрока сборной Англии всего за 12 миллионов фунтов. Столь низкая цена объясняется не только близившимся к концу контрактом Сэйдо с "дроздами", но и тем обстоятельствами, связанными с дисквалификаций Сэйдо.



Как отмечает Daily Mail в эксклюзивном материале, свой последний матч за "Вест Бромвич" Берахино сыграл еще 10 сентября. С тех пор Сэйдо не появлялся на футбольном поле, даже в матчах резервной команды, вплоть до 12 декабря.



В этот период, утверждает издание, Берахино отбывал дисквалификацию. Допинг-проба, спонтанно взятая не в день матча, обнаружила в организме футболиста следы рекреационных наркотиков, к которым, например, относятся кокаин и марихуана.



Обнаружение подобного рода веществ в организме спортсменов в дни, не сопряженные с выступлениями, не является нарушением правил ВАДА, однако у FA есть собственный регламент, позволяющий Ассоциации дисквалифицировать футболиста на срок до шести месяцев.



FA предпочла не разглашать данную историю, желая оказать поддержку Берахино в борьбе с зависимостью, а также обеспечить ему эффективную программу реабилитации. Таким образом, свою дисквалификацию Сэйдо отбыл в условиях секретности.



Добавим, что "Вест Бромвич" и FA отказались предоставить официальный комментарий, однако Daily Mail утверждает, что "Стоук" был поставлен в известность об этой истории перед оформлением трансфера Берахино в прошлом месяце.