Терри назвал Лэмпарда "величайшим игроком" в истории "Челси"

Фрэнк Лэмпард и Джон Терри Капитан "Челси" Джон Терри назвал завершившего карьеру полузащитника Фрэнка Лэмпарда "величайшим игроком" в истории лондонского клуба.

Накануне 38-летний Лэмпард официально объявил о своем решении повесить бутсы на гвоздь. 13 лет из 21 года своей профессиональной карьеры Фрэнк провел в "Челси" и за это время смог стать легендой, которой нет равных, уверен Терри.

"Величайший игрок в истории нашего замечательного футбольного клуба. Я никогда не забуду все эти замечательные воспоминания о завоевании трофея за трофеем год за годом. Ты выиграл все, что мог, и ты должен быть предельно горд".

"Для меня было удовольствием и честью играть и переживать все эти замечательные моменты с тобой. Джентльмен на поле и вне его, лидер в раздевалке, и если мне требовался партнер для рытья траншей, я бы выбрал тебя".

"Замечательный отец двух своих красивых девочек, и я горжусь тем, что называю тебя своим другом. Удачи в будущем. Чем бы ты ни занялся, тебя ждет огромный успех. Люблю тебя, Лэмпси", — написал Терри в Инстаграм.


Метки Лэмпард, Терри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2017 09:00

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  1. sharnu 03.02.2017 10:43 # sharnu
    "Замечательный отец двух своих красивых девочек" - Млин, Терри после жён, взялся уже за дочек...

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  2. chelsealondon 03.02.2017 10:32 # chelsealondon
    Лучшие...

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  3. bluebload 03.02.2017 10:23 # bluebload
    Админ , хорош подрывать уже джерардодрочеров , скоулзодрочеров и прочих гигзодрочеров , пламя от фапли дошло уже до Антарктиды , пингвины волнуются

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  4. makkenli 03.02.2017 09:50 # makkenli
    Красиво сказал

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  5. rommkaq1- 03.02.2017 09:38 # rommkaq1-
    Ждём двух великих тренеров.

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  6. largo-winch 03.02.2017 09:33 # largo-winch
    почему челси любят открывать свои рты широко

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  7. ssa 03.02.2017 09:32 # ssa
    о какой истории эта грелка унитазов говорит?

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  8. palach221078 03.02.2017 09:24 # palach221078
    два Воина! две Легенды! Величайшие игроки в истории Челси и Англии!

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  9. karnivool 03.02.2017 09:09 # karnivool
    Лучшие! Никакие помойки в подметки не годятся!

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  10. ask 03.02.2017 09:07 # ask
    Уходят легенды! Уходит великая эпоха! Остаются Стерлинги да Стоунсы...печаль

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  11. meshuggah 03.02.2017 09:03 # meshuggah
    лучшие

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