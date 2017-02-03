Терри назвал Лэмпарда "величайшим игроком" в истории "Челси"

Капитан "Челси" Джон Терри назвал завершившего карьеру полузащитника Фрэнка Лэмпарда "величайшим игроком" в истории лондонского клуба.

Накануне 38-летний Лэмпард официально объявил о своем решении повесить бутсы на гвоздь. 13 лет из 21 года своей профессиональной карьеры Фрэнк провел в "Челси" и за это время смог стать легендой, которой нет равных, уверен Терри.



"Величайший игрок в истории нашего замечательного футбольного клуба. Я никогда не забуду все эти замечательные воспоминания о завоевании трофея за трофеем год за годом. Ты выиграл все, что мог, и ты должен быть предельно горд".



"Для меня было удовольствием и честью играть и переживать все эти замечательные моменты с тобой. Джентльмен на поле и вне его, лидер в раздевалке, и если мне требовался партнер для рытья траншей, я бы выбрал тебя".



"Замечательный отец двух своих красивых девочек, и я горжусь тем, что называю тебя своим другом. Удачи в будущем. Чем бы ты ни занялся, тебя ждет огромный успех. Люблю тебя, Лэмпси", — написал Терри в Инстаграм.