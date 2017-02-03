Терри назвал Лэмпарда "величайшим игроком" в истории "Челси"
Капитан "Челси" Джон Терри назвал завершившего карьеру полузащитника Фрэнка Лэмпарда "величайшим игроком" в истории лондонского клуба.
Накануне 38-летний Лэмпард официально объявил о своем решении повесить бутсы на гвоздь. 13 лет из 21 года своей профессиональной карьеры Фрэнк провел в "Челси" и за это время смог стать легендой, которой нет равных, уверен Терри.
"Величайший игрок в истории нашего замечательного футбольного клуба. Я никогда не забуду все эти замечательные воспоминания о завоевании трофея за трофеем год за годом. Ты выиграл все, что мог, и ты должен быть предельно горд".
"Для меня было удовольствием и честью играть и переживать все эти замечательные моменты с тобой. Джентльмен на поле и вне его, лидер в раздевалке, и если мне требовался партнер для рытья траншей, я бы выбрал тебя".
"Замечательный отец двух своих красивых девочек, и я горжусь тем, что называю тебя своим другом. Удачи в будущем. Чем бы ты ни занялся, тебя ждет огромный успех. Люблю тебя, Лэмпси", — написал Терри в Инстаграм.
03.02.2017 09:00
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"Замечательный отец двух своих красивых девочек" - Млин, Терри после жён, взялся уже за дочек...
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Админ , хорош подрывать уже джерардодрочеров , скоулзодрочеров и прочих гигзодрочеров , пламя от фапли дошло уже до Антарктиды , пингвины волнуются
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Красиво сказал
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Ждём двух великих тренеров.
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почему челси любят открывать свои рты широко
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о какой истории эта грелка унитазов говорит?
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два Воина! две Легенды! Величайшие игроки в истории Челси и Англии!
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Лучшие! Никакие помойки в подметки не годятся!
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Уходят легенды! Уходит великая эпоха! Остаются Стерлинги да Стоунсы...печаль
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