"Спортинг" выкупил Коатеса у "Сандерленда"

"Сандерленд" официально объявил о продаже в "Спортинг" защитника Себастьяна Коатеса, который находился в аренде в лиссабонском клубе с января прошлого года.

Напомним, свою английскую карьеру Коатес начал еще в 2011 году в "Ливерпуле", перебравшись на "Энфилд" с наградой лучшему молодому игроку Кубка Америки, который он едва выиграл со сборной Уругвая.



Однако реализовать свой талант в "Ливерпуле" Себастьян не смог и спустя три года был отдан в аренду "котам". Еще через 12 месяцев Коатес был выкуплен "Сандерлендом", став первым приобретением клуба при Дике Адвокате.



Таким образом, Коатес сыграл за "Сандерленд" 32 матча в период до января 2016, когда он отправился в "Спортинг". Лиссабонский клуб остался доволен Себастьяном и сейчас решил воспользоваться своей опцией по выкупу защитника.



Как сообщает Sky Sports, продажа 26-летнего уругвайца принесла "Сандерленду" около 4.3 миллионов фунтов, что в два раза больше той суммы, за которую в свое время "коты" покупали Коатеса у "Ливерпуля".