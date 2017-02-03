Азар рассказал, что отличает Конте от Моуриньо

Вингер "Челси" Эден Азар рассказал, что выгодно отличает нынешнего рулевого "синих" Антонио Конте от его предшественника Жозе Моуриньо.

Если под руководством Моуриньо бельгиец регулярно получал нагоняй за свою недисциплинированность в игре без мяча, то Конте, наоборот, предоставил тактическую свободу для Азара, которой игрок пользуется в контратаках.



По словам Эдена, главное отличие между двумя тренерами заключается в подготовке к игре. Конте уделяет гораздо больше времени тактическим деталям, уверяет Азар.



"В чем главное отличие Конте от Моуриньо? В тактической подготовке к игре. Под его руководством мы точно знаем, что нужно делать на поле, куда должны двигаться атакующие игроки и где располагаться защитники".



"С Моуриньо все было гораздо проще, он делал упор лишь на тактической схеме. Да, мы как футболисты знаем, что от нас требуется, но, возможно, механизмы его игры немного отличались", - цитирует Азара Sky Sports.