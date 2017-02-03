Семь вещей, что мы узнали в 23-м туре

23-й тур Премьер-Лиги запомнился потерей очков пяти из шести команд атакующей группы — лишь "Манчестер Сити" удалось добиться победы. О прошедших матчах мы и поговорим.





"Кристал Пэлас" приходит в чувство



Сэм Эллардайс не сумел произвести мгновенного эффекта на лондонскую команду после своего прихода. С момента назначения экс-менеджера сборной Англии "орлы" выиграли всего один поединок — переигровку Кубка Англии против "Болтона". Дела в чемпионате не улучшились: к выездной игре с "Борнмутом" команда Большого Сэма подходила на 18-м месте.



Эллардайс, тем не менее, признаков паники не выказывал. У него также был медленный старт в "Сандерленде", а переломным моментом в судьбе "черных котов" в прошлом сезоне стала отличная работа на зимнем трансферном рынке. Вполне возможно, что январь также сыграет на руку и новой команде опытного специалиста. Взятый как раз таки у "Сандерленда" Патрих Ван Анхольт отлично дебютировал в игре с "Борнмутом", а "Пэлас" одержали долгожданную победу, по делу взяв верх на стадионе "Виталити". План, как признался сам Эллардайс, сработал на все сто процентов. Надежная игра в обороне и фланговые контратаки в конкретном матче пока не вытащили "орлов" из зоны вылета, но принесли три очка и надежду на скорые изменения.



"Уотфорд" возвращает себе уверенность



Разговоры о возможной отставке Вальтера Маццарри были преждевременными, учитывая, что солидный старт сезона по-прежнему обеспечивал "Уотфорду" соответствующее положение в турнирной таблице. Последний месяц при этом выдался тревожным для "шершней". Подопечные Маццарри не выигрывали в семи матчах чемпионата, и их вылет из Кубка в противостоянии с "Миллуоллом" (представителем Лиги Один) в этой связи также не выглядел сюрпризом.



Очевидно, что "Уотфорд" утратил прежнюю уверенность в себе, но Маццарри удалось ее вернуть в игре на поле "Арсенала". Команда Арсена Венгера упустила шанс сократить отставание от "Челси", полностью провалив первый тайм и сделав все, чтобы каждый переход соперника в наступлении нес угрозу ее воротам. Вероятно, что статус "канониров" в этот непростой момент сыграл на руку кризисным гостям, пробудившим в себе голод, позволивший им в первой половине сезоне огорчить на своем поле "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Агрессивное выступление подопечных Маццарри обеспечило им преимущество в два мяча до перерыва, а стойкость — удержать общее преимущество в матче до финального свистка. Провал фаворитов, но отменное выступление команды из лондонского пригорода, которое должно вернуть ей прежнюю уверенность в себе и обезопасить от всяких потенциальных проблем.



"Лестер" попал в борьбу за выживание



Перерыв на европейской арене пока не принес команде Клаудио Раньери ожидаемых дивидендов, чему также не помогло отсутствие алжирских звезд — Рияда Махреза и Ислама Слимани — уезжавших на Кубок Африки. К матчу с "Бернли" Махрез успел вернуться в состав, но на результате "лис" этот факт не сказался — действующие чемпионы по-прежнему остаются без единой выездной победы в нынешней кампании. Прямо сейчас можно честно сказать, что "Лестер" попал в борьбу за выживание.



Правда, этот конкретный поединок для чемпионов трудно назвать провальным. Домашнюю форму "Бернли" продолжают недооценивать наблюдатели, но к этому моменту команда Шона Дайча набрал 28 из своих 29 очков именно на стадионе "Терф Мур". По домашним показателям "бордовые" занимают третью (!) позицию в таблице Премьер-Лиге, и по итогу именно они должны обеспечить им несомненный успех, которым станет сохранение прописки в элите для команды такого масштаба.



"Лестер" в этих условиях проявил себя довольно неплохо. Победный гол "Бернли" был забит в концовке встречи при очевидной ошибке арбитра, не заметившего игру рукой со стороны Сэма Вокса. "Лестер" прилично действовал в обороне на протяжении всей встречи, а также имел пару отличных возможностей пробить Тома Хитона, столкнувшись с банальным невезением. Еще один плохой результат, оставляющий "лис" в двух очках от зоны вылета, но выступление, после которого несправедливо говорить о безнадеге в стане участников плей-офф Лиги Чемпионов.



"Сандерленд" еще способен удивлять



Ни один менеджер в английском чемпионате не звучит настолько обреченно, как Дэвид Мойес. О борьбе за выживание (следуя традициям клуба) шотландец заговорил еще после второго тура. Когда "черные коты" провели 10 игр без побед, Мойес между строк готовился к жизни в Чемпионшипе, и свое настроение поддержал по ходу январского трансферного окна. "Тяжело найти игроков, способных повлиять на ситуацию".



Разумеется, "Сандерленд" находится в непонятном положении, связанном с возможной продажей клуба. Но даже в таких условиях Мойес, как кажется иногда, не желает требовать большего и питать надежду на чудо, прославляющее "черных котов" на финишных отрезках последних сезонов. В большинстве январских матчей его команда действовала безответственно, но внезапно преподнесла сюрприз в игре с "Тоттенхэмом", сыграв вничью 0:0. Возвращение Ламина Коне выглядело определяющим для качества обороны в таком матче, и, в целом, "Сандерленд" дал понять, что все еще способен на периодические сюрпризы.



Другое дело, приведет ли это к позитивным последствиям: так, за ничьей с "Ливерпулем" 2 января последовали три подряд поражения, в которых "черные коты" сумели забить только один мяч. Очко во вторник стало приятной неожиданностью, но от "Сандерленда" по-прежнему требуется куда больше.



"Ливерпуль" скоро вернется к победам



Возможное поражение от "Челси" сделало бы Юргена Клоппа первым за почти 100 лет менеджером "Ливерпуля", потерпевшим четыре подряд неудачи на своем поле. Как ни странно, но игра с безоговорочными лидерами сезона пришлась как нельзя кстати: "Ливерпуль" давно приучил к выдающимся выступлениям не в больших матчах, но в матчах с большими соперниками.



Мобилизоваться "Ливерпулю" удалось и на этот раз. Победа в игре с нынешним "Челси" была слишком сложной задачей, но заработанная "красными" ничья — заслуженный результат, показавший, на что команда Клоппа готова в свой день. Таких дней в ближайшее время должно стать больше: возвращение ключевых игроков так же важно, как и вдохновляющее выступление в игре с "Челси", позволяющее команде прервать серию из домашних поражений и, возможно, положить конец разгулявшейся в январе депрессии.



Реализация снова подводит "Манчестер Юнайтед"



Жозе Моуриньо выглядел спокойным и уверенным в своем коллективе по ходу победной серии "Юнайтед", казалось, закрывшей вопрос с реализацией моментов. Манкунианцы выиграли шесть поединков подряд и, наконец, начали воплощать свое игровое превосходство в необходимые результаты. Долго эта история не продлилась: за ничьей с "Ливерпулем" последовали две осечки, на поле "Стоука" и в домашней игре с "Халлом".



"Тигров", безусловно, стоит похвалить за отличную организацию игры в обороне. После прихода Марку Силвы "Халл" прибавил, и неудивительно, что "Юнайтед" вообще столкнулся с проблемами в этой встрече — всего полторы недели назад "Халл" с боями одолел даже "Челси". Тем не менее, для МЮ проблема воплощения преимущества в голы остается критической и заставляет Моуриньо вымещать свою злость на арбитрах и журналистах. Очевидно, что и сам португалец находится в определенном недопонимании и может лишь надеяться на то, что его атакующие игроки восстановят голевую хватку. Игра "Юнайтед" не заслуживает больших претензий, но разницу между ними и другими представителями "большой шестерки" определяет именно эффективность в завершающей стадии атак.



Жезус производит яркое впечатление



В первой части сезона периодические решения Пепа Гвардиолы оставить на скамейке запасных Серхио Агуэро вызывали вопросы, учитывая отсутствие сопоставимой фигуры в передней линии "Манчестер Сити". В выездной игре с "Вест Хэмом" аргентинец тоже остался на скамейке запасных, но на поле свое восхождение начала молодая звезда "горожан", дебюта которой в первой команде ожидали последние полгода.



Габриэлю Жезусу всего 19, но уже сейчас он выглядит адекватной опцией в центре атаки для команды с амбициями "Сити". "Вест Хэм", недавно проигравший здесь же "Сити" со счетом 0:5, не был сложнейшей из проверок и на этот раз, но Жезус показал достаточно, чтобы оставить яркое впечатление своим дебютом в старте. На счету бразильца не только гол, но и прямое участие в буквально каждой яркой атаке "Сити". Габриэль быстро осваивается в команде и быстро дает понять, что в нем "Сити", возможно, получил большого исполнителя на многие годы вперед.



Иван Громиков специально для FAPL.ru