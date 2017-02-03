Клемент звал Лэмпарда в "Суонси"

Наставник "Суонси" Пол Клемент признался, что он пытался предотвратить завершение игровой карьеры Фрэнком Лэмпардом.

Еще недавно Лэмпард говорил, что пока не определился со своим будущим и вполне может продолжить играть, если найдет подходящий вариант. Однако в четверг 38-летний полузащитник объявил о своем решении повесить бутсы на гвоздь.



Как признается Клемент, которому довелось поработать бок о бок с Фрэнком в "Челси" в период с 2009 по 2011 год, он звал экс-игрока сборной Англии в свою команду, однако Лэмпарда это не заинтересовало.



"Я был бы счастлив заполучить его к нам. Я не солгу, если скажу, что пытался. Но я думаю, в тот момент мысленно он уже практически пришел к своему решению. Я полностью уважаю это".



"Было бы замечательно увидеть, что он останется в игре в какой-нибудь роли. Я уверен, он поразмышляет над этим в предстоящие недели или месяцы. Он способен многое предложить, и я бы хотел поздравить его с такой удивительной карьерой", — цитирует Клемента Sky Sports.