Бартон согласился с обвинениями по поводу ставок

Полузащитник "Бернли" Джо Бартон согласился с обвинениями FA касательно ставок в букмекерских конторах, но запросил персональное слушание своего дела.

Напомним, еще в декабре Ассоциация предъявила свои обвинения Бартону касательно 1260 ставок, которые 34-летний полузащитник сделал на футбольные матчи в течение 10 последних лет.



На тот момент Джо все еще был свободным агентом, поддерживая форму с командой Шона Дайча. Обвинения FA даже поставили под угрозу возвращение ветерана на "Терф Мур", однако "Бернли" все равно предложил ветерану контракт до конца сезона.



Изначально Бартон, сыгравший в каждом из шести последних матчей "бордовых", должен был ответить на обвинения не позднее 5 января, однако затем Ассоциация дала Джо дополнительные 26 дней, чтобы подготовить объяснительную.



Как сообщает The Telegraph, сейчас экс-полузащитник "Ньюкасла", наконец, признал свою вину, но при этом запросил личное присутствие на слушании своего дела.



Добавим, что ранее в этом сезоне Бартон был дисквалифицирован шотландской Федерацией футбола на один матч за 44 ставки в период с 1 июля по 15 сентября прошлого года. А, например, вингер "Кристал Пэлас" Андрос Таунсенд в июне 2013 был приговорен сразу к четырем матчам пропуска, включая три отложенных, за ставки.