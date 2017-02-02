Бартон согласился с обвинениями по поводу ставок
Полузащитник "Бернли" Джо Бартон согласился с обвинениями FA касательно ставок в букмекерских конторах, но запросил персональное слушание своего дела.
Напомним, еще в декабре Ассоциация предъявила свои обвинения Бартону касательно 1260 ставок, которые 34-летний полузащитник сделал на футбольные матчи в течение 10 последних лет.
На тот момент Джо все еще был свободным агентом, поддерживая форму с командой Шона Дайча. Обвинения FA даже поставили под угрозу возвращение ветерана на "Терф Мур", однако "Бернли" все равно предложил ветерану контракт до конца сезона.
Изначально Бартон, сыгравший в каждом из шести последних матчей "бордовых", должен был ответить на обвинения не позднее 5 января, однако затем Ассоциация дала Джо дополнительные 26 дней, чтобы подготовить объяснительную.
Как сообщает The Telegraph, сейчас экс-полузащитник "Ньюкасла", наконец, признал свою вину, но при этом запросил личное присутствие на слушании своего дела.
Добавим, что ранее в этом сезоне Бартон был дисквалифицирован шотландской Федерацией футбола на один матч за 44 ставки в период с 1 июля по 15 сентября прошлого года. А, например, вингер "Кристал Пэлас" Андрос Таунсенд в июне 2013 был приговорен сразу к четырем матчам пропуска, включая три отложенных, за ставки.
02.02.2017 22:00
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помню как он с Ноланом пи3ды дал Щесны когда камбечили с 4-0, а поляк ЖК хватанул, сук неудачник е6анный))
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Ставки- это болезнь..
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