Клопп не исключат возвращение Сако в "Ливерпуль"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп отказался подтвердить, что карьера защитника Мамаду Сако на "Энфилде" окончена.

Перед самым закрытием зимнего трансферного окна "красные" все-таки согласились отпустить Сако в аренду в "Кристал Пэлас", хотя изначально хотели продать его за 20 миллионов фунтов. За эти полсезона "орлы" выплатят мерсисайдскому клубу 2 млн. фунтов плюс полностью возьмут на себя зарплату защитника.



Однако у Мамаду по-прежнему есть действительный до 2020 года контракт с "Ливерпулем", поэтому Клопп не берется утверждать, что француз уже не вернется на "Энфилд".



"Это не тот момент, чтобы давать советы Мамаду Сако. Если я захочу дать ему совет, то предпочту сделать это лично, а не по телевидению".



"Кто знает, что будет через полгода? Мы уже чувствуем, как многое изменилось за период в один месяц. Думаю, он должен сосредоточиться на своей работе в "Кристал Пэлас", мы же сосредоточимся на своей работе здесь".



"В данный момент он в аренде, и у него все еще есть контракт с "Ливерпулем". На данный момент аренда является лучшим решением. Посмотрим, какие у нас будут впечатления, и что произойдет", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.