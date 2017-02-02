Клопп не исключат возвращение Сако в "Ливерпуль"

Мамаду Сако Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп отказался подтвердить, что карьера защитника Мамаду Сако на "Энфилде" окончена.

Перед самым закрытием зимнего трансферного окна "красные" все-таки согласились отпустить Сако в аренду в "Кристал Пэлас", хотя изначально хотели продать его за 20 миллионов фунтов. За эти полсезона "орлы" выплатят мерсисайдскому клубу 2 млн. фунтов плюс полностью возьмут на себя зарплату защитника.

Однако у Мамаду по-прежнему есть действительный до 2020 года контракт с "Ливерпулем", поэтому Клопп не берется утверждать, что француз уже не вернется на "Энфилд".

"Это не тот момент, чтобы давать советы Мамаду Сако. Если я захочу дать ему совет, то предпочту сделать это лично, а не по телевидению".

"Кто знает, что будет через полгода? Мы уже чувствуем, как многое изменилось за период в один месяц. Думаю, он должен сосредоточиться на своей работе в "Кристал Пэлас", мы же сосредоточимся на своей работе здесь".

"В данный момент он в аренде, и у него все еще есть контракт с "Ливерпулем". На данный момент аренда является лучшим решением. Посмотрим, какие у нас будут впечатления, и что произойдет", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.


Метки Клопп, Кристал Пэлас, Ливерпуль, Сако

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2017 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1167

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. bushido 02.02.2017 22:36 # bushido
    Черный плащ, ну ка, от винта...

    (ответить)

  2. martingor 02.02.2017 21:59 # martingor
    Клопп не всегда,но сейчас ты дятел, Сахо хороший защитник

    (ответить)

  3. dimon70 02.02.2017 21:33 # dimon70
    кто это?

    (ответить)

  4. sirozhka-ne 02.02.2017 21:19 # sirozhka-ne
    получше и Ловрена и Матипа, гер Клопп просто расист))

    (ответить)

  5. largo-winch 02.02.2017 21:08 # largo-winch
    В Лестер этого топчега

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: